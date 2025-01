Što će biti s Ivanušecom? Njegov menadžer za SK: ‘Jedino mi je žao što…’

Podijeli :

AP Photo/Patrick Post via Guliver

I dalje je neizvjesna situacija s Lukom Ivanušecom u Feyenoordu. Iako, jedno je sigurno - tamo se ove sezone baš i nije naigrao.

Nizozemski mediji raspisali su se da Ivanušec gotovo sigurno napušta Feyenoord u zimskom prijelaznom roku te da se pregovara i s Dinamom.

Ivanušec je ove sezone za Feyenoord odigrao 12 utakmica i zabio jedan gol u svim natjecanjima, s prosječnom minutažom od 35 minuta po susretu. Postigao je jedan gol, protiv AZ Alkmaara.

POVEZANO Naletilić za SK: Hajduk i Rijeka zajedno nisu kvalitetniji od Dinama, a Miškoviću je jako teško VIDEO / Ivanušec startao prvi put nakon tri mjeseca i odmah postigao gol!

Njegov menadžer Marko Naletilić gostovao je na Sport Klubu te je otkrio ima li kakvih novosti.

“Što se tiče mercata nije mi komotna situacija za bilo kakav komentar jer se još razgovara s Feyenoordom oko toga i ne bi bilo fer da ja tu nešto najavljujem. Tamo se promijenio trener, Arne Slot koji je sad hit trener u PL s Liverpoolom, on je Luku uzeo da igra točnu onu poziciju koju je igrao u Dinamu, lažno krilo, ono što on i je. Novi trener Priske igra s klasičnim krilima što je Brazilac Paixao i ne koristi na toj poziciji toliko Luku. Jedino što mi je žao je što nije u njemu prepoznao da može igrati i broj 10 i broj 8… Stalno daje prednost nekim drugim igračima, ali dobro, svaki trener ima neku svoju viziju. Priske sad ima dobre rezultate i to mu daje za pravo da nastavlja tako”, rekao je Naletilić za Sport Klub.