Naletilić za SK: Hajduk i Rijeka zajedno nisu kvalitetniji od Dinama, a Miškoviću je jako teško

U studio Sport Kluba našoj Ines Švagelj pridružio se jedan od najutjecajnijih i najuspješnijih nogometnih menadžera u Hrvatskoj, Marko Naletilić. Pričali su o aktualnim temama kojim se ovih dana bavi hrvatska nogometna javnost, transferima u HNL-u, Cannavaru, Gattusu, a komentirao je poznati menadžer i dramu s Danijem Olmom.

Da krenemo od glavne vijesti ovih dana u Hrvatskoj, to je da je Fabio Cannavaro novi trener Dinama. Može li on biti to što Dinamu sada treba u ovom trenutku?

“Pa ja se nadam da će biti ono što Dinamu treba, zato je i doveden. Kao što svi znamo veliko svjetsko ime, bio je Zlatna lopta, ne treba puno u tom smislu njega predstavljati. S druge strane imao je dobre trenerske uspjehe u Kini. U Europi nije toliko puno radio. Kao trenera ga ne poznajem dobro, ali talijanska trenerska škola je jako dobra. On je imao veliki broj trenera u karijeri i ja se nadam da će donijeti dimenziju više Dinamu i da će uspjeti nadoknaditi bodove ovu polusezonu i da Dinamo bude prvi.”

Što očekujete od njega kao trenera, rekli ste i sami bio je veći dio trenerske karijere u Kini, nešto manje proveo je u Italiji?

“Ja čak i nisam gledao njegove momčadi kako igraju, ali ono što sam čuo je da voli igrati ofenzivan nogomet, ne preofenzivan, ali da voli imati posjed lopte što je velika stvar. Moramo uzeti u obzir da kad igraš u HNL-u uglavnom je Dinamo ta momčad koja napada i ima posjed lopte i to su uglavnom protivnici koji se zatvaraju u bunker i igraju na kontre protiv Dinama. Onako kako Dinamo igra u Ligi prvaka i Europi, na taj način ne igra u HNL-u. S te strane mi se onda ta priča s Cannavarom čini optimistična, ali vidjet ćemo, to je sve velika enigma.”

Velika je stvar i za HNL dolazak igračkih legendi, prvo Gennaro Gattuso, sad i Cannavaro. Četiri najveća hrvatska kluba vode četiri stranca, kako to komentirate?

“Da, to se slažem s tim. Gattuso i Cannavaro osim što su bili u istoj generaciji, bili su i prvaci svijeta. Obojica su igrači koji su ispisali povijest i klupskog nogometa u Europi, kao i svjetsku povijest za reprezentaciju (Italije, op.a.)l. S te strane što se tiče imidža i marketinga ovo je stvarno vrhunska stvar za HNL.”

Vi dobro poznajete talijanski nogomet, što će donijeti Cannavaro i što je donio Gattuso, hrvatskom nogometu?

“Ako se vratimo na tu nogometnu priču, Cannavaro će sigurno igrati ofenzivnije od Gattusa, s time što ja mislim da bi Gattuso da je došao u Dinamo, a ne u Hajduk, isto igrao ofenzivnije budući da ima kvalitetniji kadar i ima mogućnosti da igra ofenzivnije. Treba biti optimist, vjerujem da će Cannavaro igrati ofenzivnije i da će to sve ispasti dobro. Dinamu treba da ove sezone budu prvi i da nastave kontinuitet.”

Da se podigne i ta razina kvalitete HNL-a, zadnjih sezona se priča kako je HNL kvalitetniji, čini li vam se to tako?

“Da je kvalitetniji ne bih rekao, ali nije više tako predvidljiv kao prije, to svakako da. To je zanimljivo, jer danas ako možete izdvojiti neku momčad za koju ste sigurni da će biti prvak, jako je teško nekog izdvojiti. To bi bio Dinamo da nema ovakav zaostatak. Ove godine je zanimljiva ta borba za prvo mjesto, općenito je liga jako izjednačena.”

Bit će zanimljivo gledati sada i taj rivalitet između dvojice prijatelja Cannavara i Gattusa. Kako komentirate tu Gattusovu polusezonu Hajduku, čini se da je donio ‘kemiju’ u momčadi?

“Je, donio je kemiju. Stat ću tu malo i u njegovu obranu u smislu da Hajduk nema po svim linijama kvalitetne igrače. On za razliku od Cannavara koji će zateći situaciju u Dinamu, pritom računajući da se Petar Sučić vrati u predviđenom roku, Petković isto, to su dva jako bitna igrača, Cannavaro ima neusporedivo kvalitetniju momčad. Gattuso to nema u Hajduku. On je na tu neku svoju energiju, karizmu, autoritet i sposobnost i uz pomoć publike i Splita koji živi za taj klub, napravio je po meni jako uspješnu ovu polusezonu. E sad Hajduk ima taj problem da kiksa u malim utakmicama, to teško dobijaju, ali bez obzira na sve ja mislim da tamo ipak ima previše prosječnih igrača.”

Kako vidite upravljanje Hajdukom?

“Što se tiče pojačanja, tek je počeo prijelazni rok. Netko to radi ranije, ovisi o puno okolnosti. Ne znam ni koliki im je budžet, tako da treba im dati vremena da prođe prijelazni rok pa ćemo vidjeti što su napravili. Ovo dosad, situacija je mirna, svi su iza Gattusa, izgleda mi to prilično harmonično. Na kraju sezone treba im dati ocjenu za ovu prvu godinu otkako vode klub.”

Da se vratimo na Dinamo, smjena Nenada Bjelice. Je li to trebalo biti baš u ovom trenutku, podržavate li potez Uprave Dinama?

“Najlakše je komentirati ovako izvana. Ovo je dosta riskantan potez u smislu da si doveo stranca, iako on je izjavio, što je velika stvar, a pretpostavljam i preduvjet da dođe, razgovarali su ranije pa je on bio odbio, sigurno je pratio HNL, Dinamo kako igra, protivnike… Tako da je to velika stvar, bez toga bi stvarno bilo suludo da je dolazio i za njega i za klub. Budući da je taj uvjet izgleda ispunio, Dinamu su evidentno trebale neke promjene i odlučili su se za njega. S druge strane, Bjelica uopće nije imao svoje pripreme i imao je ozlijeđene igrače. Napravio je jako dobar rezultat u Europi koji je još uvijek dobar, na papiru još uvijek mogu dohvatiti taj drugi krug natjecanja. Ali ovako je preporodio momčad u Europi, u HNL-u mu nije išlo. On je inače trener koji jako dobro radi obrambeni blok i onda ide u tranziciju i na taj način Dinamo u Europi igra. U HNL-u je obrnuta situacija. U HNL-u si ti taj koji igra visoko i protiv koga se svi zatvaraju i igraju na kontre. Tu nije našao neku formulu što se vidjelo na terenu, ali riječ je o jednom renomiranom treneru koji je imao uspjeha. On nije nekakav prosječan hrvatski trener. Sama činjenica da je imao inozemne angažmane, ja ga smatram jako dobrim trenerom. Nije imao ni ljetne pripreme, a nije dočekao ni zimske. Ali Dinamo je bio u jako lošoj situaciji i Uprava je povukla taj potez.”

Ubrzo će i godinu dana kako je zavladala ta neka nova struja u Dinamu na čelu sa Zajecom. Kako gledate na tu Upravu, rade li dobar posao?

“Atmosfera oko kluba je dobra, osim sad kad je počela ova kriza u HNL-u. Navijači su se vratili, bila je to umjerena euforija, koliko uopće može biti euforija u Zagrebu. Zagreb nije kao Split. Da bi se nešto konkretno komentiralo isto treba pričekati kraj sezone. Ovo se sve može još preokrenuti u HNL-u, ja se nadam i da hoće u korist Dinama. Pa ćemo onda biti pametniji. Dovedeni su neki dobri igrači, neki igrači još nisu dobili priliku pa su se promijenili i treneri, Jakirović, Bjelica, Cannavaro. Neki igrači koji nisu imali minutažu dosad će možda kod Cannavara igrati. Onda ćemo moći komentirati i ta pojačanja koja su došla, sad je stvarno prerano. Na osnovu ovako male minutaže ne mogu nekog otpisivati ili hvaliti. Ono što bih htio istaknuti je Pierre Gabriel, to je igrač koji je iznad HNL-a. Netko tko razumije nogomet to vidi.”

Mmaee, Bjelica ga je otpisao?

“Kad je došao bio je dobar, jednostavno je pao. Igrač je imao nekakav disciplinski prekršaj i zbog toga je udaljen i momčadi, ono što ja znam. Bjelica je povukao potez koji je logičan da ne bi izgubio autoritet u svlačionici, inače je i poznat po tome i to je u redu. Mmaee sad tek treba pokazati je li pravo pojačanje za Dinamo ili nije. Sad ima šansu kod novog trenera.”

Zadržali su ovog ljeta u Dinamu Baturinu i Sučića…

“To je dobar potez Uprave. Zadržavanje Baturine i Sučića. Fenomenalan.”

Ima Dinamo problema s deficitarnim pozicjama, ima li neki napadač kojeg biste im preporučili?

“Ma ne bi bilo u redu ovako preko emisije. Ali im treba još jedan napadač, da. S obzirom na fizičko stanje Petkovića, Kulenović je fenomenalno odradio, puno se tu i potrošio. Na kraju je tu stavljen pritisak i na njega. Imao je najbolju polusezonu u karijeri, osim te zadnje dionice polusezone gdje je malo stao. Ali da, Dinamu još tu treba ta treća kvalitetna špica.”

Puno je bure izazvao transfer Nike Galešića iz Rijeke u Dinamo. Navijači Rijeke su ogorčeni… Kako to komentirate?

“To nije prvi put da pojačavaju direktno konkurenta. S obzirom da sam ja u nogometnom biznisu i razmišljam na drugi način, pa Mišković nema nikakav interes da tog Galešića proda Dinamu ukoliko ima jednaku ponudu. Ja čak vjerujem da ima i nešto nižu ponudu nego što je Dinamova, da bi ga dao u taj klub vani baš iz razloga da ne pojačava konkurenciju. Međutim, on je bio prinuđen. Jako je lako pljuvati po nekim potezima Rijeke, ali moramo znati da taj klub drži isključivo Damir Mišković, on to sve financira. Čovjeku ne da nije lako, nego mu je jako, jako teško. Ako je imao najbolju ponudu iz Dinama, možda drugu adekvatnu ponudu niuje ni imao. I sad između financijske stabilnosti i pojačavanjem s tim igračem direktno konkurenta, ja bih donio istu odluku kao i on.”

Što kažete na Rijeku ove sezone, jesenski su prvaci?

“Veliko iznenađenje. Oni su isto izgubili važne igrače, pa na kraju je tamo otišao i Marko Pjaca koji im je bio važan igrač. Nisam očekivao da će oni biti jesenski prvaci. Mislim da bi s te strane navijači trebali biti zadovoljni. Ja ipak Rijeku ne vidim kao one sezone kad su osvojili hrvatsko prvenstvo. Oni nemaju takvu kvalitetu tako da mislim da su napravili čudo. I s Galešićem i bez njega sumnjam da bi do kraja izdržali utrku za prvo mjesto.”

Priča se i dalje i o odlasku Lindona Selahija…

“Naravno da je on dobar igrač, za HNL je dobar igrač. Radi razliku u HNL-u. Bilo bi dobro da ga je Rijeka uspjela prodati ranije i da su uzeli nekakav novac na njemu.

Da se okrenemo svjetskim transferima. Barcelona i Dani Olmo. Kako se to jednom tako velikom klubu dogodi da ne može registrirati svog igrača?

“Pa oni su imali neka nadanja, koja su bila ajmo reći s pokrićem. Možda su bili tu preoptimistični. Naizgled ta situacija izgleda ružna, ali vrlo je lako rješiva, ja je ne vidim kao toliko veliki problem. Neće Dani Olmo ovu polusezonu sjediti kod kuće i gledati utakmice. On će ići negdje, lako potpiše za nekog na ovih šest mjeseci. Odigra polusezonu i normalno se vrati u Barcelonu.”

Ali koliko je to teško za jednog igrača koji baš želi igrati za Barcelonu, zna da ga klub ne može registrirati, a došao je tako pompozno najavljen i sve…

“Naravno da je teško. To je jedna situacija koja nije uobičajena, stresna je, ali je rješiva i na taj način će se riješiti. Npr. ode šest mjeseci igrati u Juventus ili Milan, on je etabliran igrač, ovi će jedva čekati da ga uzmu. Za igrača je stresna, odabrao je Barcelonu, postojao je rizik, možda je u trenu kad su razgovarali izgledao mali, ali mislim da će to sve biti u redu oko njega.”

I Olmo je svoju karijeru gradio preko Dinama i hrvatske lige. Imamo li mi mladih talenata ‘na izvoz’ ili ih je sve manje?

“Pa nemamo sigurno, sve ih je manje.”

Zašto?

“Mislim da se u omladinskim školama igra previše šablonski, mislim da se nedovoljno dopušta igračima koji su talentirani, posebno ofanzivnom dijelu, da razvijaju taj svoj potencijal, da ih se pusti malo da su i anarhični u igri, da više driblaju, malo soliraju… Sve naknadne taktičke stvari se mogu kasnije nadograditi. Igra je previše industrijska, predvidljiva i takvi su igrači. Općenito ima sve manje talenata, ne samo u HNL-u, nego i u Europi, možda čak i u svijetu. I igrači na vrhunskom nivou su svi slični jedni drugima, nema više toliko individualaca kao nekad.”

Rekao je i sportski direktor Marko Marić da će davati više šansi i mladim igračima, ali vidimo da se kupuju igrači iz stranih država.

“Dinamo si je nekad osiguravao prvenstvo s velikom bodovnom razlikom već u ovom periodu. Na kraju polusezone su već znali da će biti teško dostižna bodovna prednost. U tom trenu si možeš priuštiti da staviš jednog Matea Kovačića od 16 i pol godina i cijelu pleadu klinaca koja je bila i prije njega i poslije njega. Je li sad Dinamo u takvoj situaciji? Naravno da nije. Dinamu je fundamentalno da bude prvi.”

Strani igrači?

“Svi su naši klubovi orijentirani na prodaju mladih igrača, međutim nekad to okolnosti dopuštaju više nekad manje. Npr. Lokomotiva koja si to može dozvoliti, ali oni su sad ovu polusezonu u zoni ispadanja. Inače su to dosad radili fenomenalni. Ono što je na manjem nivou radila Lokomotiva, na visokom nivou je to radio Dinamo. Ove sezone si to ne može priuštiti jer onda neće uzeti titulu. I ovako su u problemima. Što se tiče stranaca, naravno da ne možemo dovesti vrhunske strance. Činjenica je da većina tih igrača koji su došli kod nas su prosječni ili možda čak i ispodprosječni. Može se dovesti dobar strani igrač. Ali što znači da je netko skautiran? Skautiranje može raditi svatko. Jako je važno tko to skautira. Moraš imati dva, tri skauta koji imaju jako dobro oko za to, talent, kao i za svaki posao i koji mogu prepoznati potencijal u nekom mladom igraču i dovesti ga na vrijeme. Naravno da nećemo moći dovesti igrače koji će sutra biti Zlatne lopte, ali da ćemo dovesti klinca od 15, 16, 17 koji će biti ozbiljni igrači u europskim ligama, mislim da se to može. Odgojno su samo dva igrača bila kod nas takva, to su Da Silva i Olmo.”

Kad pričamo o mladim igračima, Lukas Kačavenda se vratio nakon ozljede. Gdje ga vidite do kraja sezone i kasnije u budućnosti?

“S obzirom na situaciju s početka sezone, super je iskoristio minutažu, Bjelica ga je dosta koristio. Osim talenta on ima i taj karakter, ima osobnost, energiju. Vjerujem da će se svidjeti Cannavaru. Mislim da bi se sviđao svakom treneru. Pokazao je jako optimistične stvari za budušćnost.”

S druge strane Hajduk i Rokas Pukštas. Još je u Hajduku, hoće li ga moći prodati u budućnosti za neke veće novce?

“To ovisi o igraču. Ne prodaje te klub već igrač i kako igra. To vrijedi i za Dinamo. Počeo je dobro kad je došao u Hajduk, bio je osvježenje i ima karakteristike modernog veznog igrača, ali pao je u formi, dugo mu je trebalo da se vrati i još uvijek nije na onoj razini na kojoj je bio. Jako je teško dobiti velike novce za igrača koji je u lošoj fazi. Anoniman je, mlad, ovisi sve o njemu.”

Je li ga Hajduk trebao prije prodati?

“Ne znam je li bilo ponude. Hajduk u principu teško odbija dobre ponude jer nisu u toj situaciji. Vjerujem da je bilo puno interesa za njega, ali nije bilo konkretnih kupaca.”

Ima li kakvih novosti oko Luke Ivanušeca?

“Što se tiče mercata nije mi komotna situacija za bilo kakav komentar jer se još razgovara s Feyenoordom oko toga i ne bi bilo fer da ja tu nešto najavljujem. Tamo se promijenio trener, Arne Slot koji je hit trener u PL s Liverpoolom, on je Luku uzeo da igra točnu onu poziciju koju je igrao u Dinamu, lažno krilo, ono što on i je. Novi trener Priske igra s klasičnim krilima što je Brazilac Paixao i ne koristi na toj poziciji toliko Luku. Jedino što mi je žao je što nije u njemu prepoznao da može igrati i broj 10 i broj 8… Stalno daje prednost nekim drugim igračima, ali dobro, svaki trener ima neku svoju viziju. Priske sad ima dobre rezultate i to mu daje za pravo da nastavlja tako.”

Povratci u HNL?

“Rakitić… To je velika stvar za HNL bez obzira što ne može davati predstave kao prije. On je takav profesionalac i toliko ti mladi igrači u Hajduku mogu naučiti od njega da je čak i to bio dovoljan razlog da dođe. Žao mi je što je onako završio Perišić u Hajduku. Pjaca nije imao sad neki kontinuitet u Dinamu kao u Rijeci, ali je zabio ključne golove za ulazak u Ligu prvaka. Već je s tim golovima puno napravio, ako se sjetimo Qarabaga. To su igrači koji imaju klasu.”

Da prokomentiramo i Dinamu u Ligi prvaka, kako ih vidite u LP i hoće li proći dalje?

“Ja se Milana ne bojim da je Dinamo kompletan. Da je tu Petković, Sučić. Sučić i da se vrati što to znači kad je totalno van forme. Da se nije dogodila ozljeda Sučiću i da je Petković bio fizički ok i da je u ritmu mislim da bi Dinamo mogao iznenaditi Milan ili iščupati bod kao što može i izgubiti. Ali Milan je jako nepredvidiva momčad. Oni odu u Madrid pa deklasiraju Real i onda igraju doma s Empolijem i odigraju neriješeno i onda iduće dvije s manjim klubovima neriješeno ili izgube. Nemaju konstantu kao što ima Atalanta ili Inter. Ne ulijevaju mi toliki strah, posebno ako se Leau neće igrati, oni puno ovise o njemu, a njemu se igra kako mu dođe. S ovakvom momčadi bez Sučića, Petkovića pa i Ademija. Mišić spada u kategoriju ova tri igrača po važnosti za Dinamo.”

Baturina – dobra odluka što je ostao u Dinamu?

“Fenomenalan potez Dinama, ali isto tako i za igrača i njegovih roditelja koji nisu forsirali da ide van. On će biti u poziciji gdje će moći birati klub gdje misli da mu je omogućen najbolji razvoj. U to sam uvjeren.”

Za kraj kako vidite borbu u HNL-u? Rekli ste da se nadate da će Dinamo to izvući do kraja?

“Pa nadam se da, vidjet ćemo. Sad je s dolaskom Cannavara stvarno sve neizvjesno. Niti mi Hajduk koja izgleda kao momčad koja bi trebala osvojiti prvenstvo, niti mi tako izgleda Rijeka. Te dvije momčadi da spojiš u jednu nisam siguran da su kvalitetnije od Dinama. Ustvari, čak mislim da i nisu. Ako Dinamo ne osvoji ovo prvenstvo će ga osvojiti netko drugi jer ga nije osvojio Dinamo. U smislu da je netko iskoristio slabosti Dinama, a ne zato što je zasluženo osvojio po kvaliteti.”