Stipe Perica ipak se ne vraća u HNL, potpisao je za 13. klub u karijeri

Netfchi

Prošlog tjedna stigla je vijest iz Rumunjske da je Stipe Perica raskinuo suradnju s Dinamom iz Bukurešta, odnosno da kao slobodan igrač napušta momčad trenera Željka Kopića.

Spominjalo se da bi se Perica mogao vratiti u HNL, gdje je već igrao za Zadar te potom i Rijeku, ali to se ipak neće dogoditi.

Ovaj 30-godišnji napadač postao je član uzbekistanskog prvoligaša Neftchija, kluba koji je u prošloj sezoni tamošnjeg prvenstva završio na prvom mjestu, a u svojoj povijesti ima šest ligaških titula. To je Perici 13. klub u karijeri.

“Naša momčad, koja se ozbiljno priprema za novu sezonu i provodi opsežan rad na jačanju svoje momčadi, potpisala je ugovor s talentiranim hrvatskim napadačem Stipom Pericom. U ime naše momčadi i navijača, izražavamo veliko povjerenje u Pericu da dostojanstveno brani čast kluba i želimo mu velike pobjede u karijeri. Dobro došao!”, poručili su iz Neftchija.