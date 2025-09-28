Štimac ‘presudio’ treneru Veleža, Sablić dao ostavku!

Podijeli :

FK Velež Mostar

Nakon poraza od Zrinjskog kojeg s klupe vodi Igor Štimac, Sablić je podnio ostavku.

Igor Štimac i njegov Zrinjski nastavili su uspon u prvenstvu Bosne i Hercegovine nakon što su u gradskom derbiju svladali Velež 3:1. A nakon tog derbija upravo je trener Veleža dao ostavku.

FK Velež je potvrdio vijest.

“Nogometni klub Velež Mostar obavještava svoje članove, navijače i prijatelje Kluba da od danas Goran Sablić više nije šef stručnog stožera našeg Kluba. Sada već bivši trener naše momčadi preuzeo je odgovornost za loše rezultate i dao ostavku na mjestu šefa stručnog stožera što je Uprava Kluba prihvatila.”

“Iako je zajednička vizija bila da s gospodinom Sablićem i njegovim stručnim stožerom gradimo dugoročan projekt, rezultati i igre naše prve momčadi na početku ove natjecateljske sezone nisu u potpunosti ispunili očekivanja. Sablić je ekipu Rođenih predvodio u devet kola ostvarivši omjer od dvije pobjede, jednog remija i šest poraza”, navodi se u pojašnjenju na klupskim stranicama uz informaciju da će klub u narednom periodu tražiti njegovog nasljednika.