Stigla prva reakcija s Maksimira na ždrijeb, poslali su poruku Livakoviću

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Dominik Livaković ove će se jeseni vratiti na Maksimir, ali ne kao igrač Dinama, već kao član Fenerbahčea. Iz Dinama su mu se obratili porukom.

Fenerbahče je kao jedan od osam suparnika Dinama izvučen u ždrijebu grupne faze Europa lige, a s njim će u Maksimir stići i reprezentativac Hrvatske Dominik Livaković.

U društvu mu neće biti Jose Mourinho koji je baš na dan ždrijeba dobio otkaz, a tko će ga naslijediti još nije poznato.

I dok čekamo prve reakcije o ždrijebu iz Dinamove svlačionice, klub se oglasio na svom Facebooku. Prvo viješću o ždrijebu, a onda i porukom Livakoviću.

“Vidimo se uskoro Livi!”