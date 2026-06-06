Stanišić pred okršaj sa Slovenijom: ‘Nitko nije umoran, nema panike kod nas’

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Zajedno s izbornikom hrvatske nogometne reprezentacije, dan prije posljednjeg okršaja pred SP sa Slovenijom novinarima se obratio Josip Stanišić.

Hrvatska je u utorak na Rujevici izgubila 2:0 od Belgije u prijateljskoj utakmici, a u nedjelju od 20.45 sati u Varaždinu igra protiv Slovenije.

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U kakvom su stanju igrači, ima li umora?

“Naravno da ima, nije uvijek lako nakon veoma duge sezone. Treba vremena da se svi vrate opet, želimo svaku utakmicu pobijediti. Sutra ćemo maksimalno ući u susret, a što se nas tiče, nitko nije umoran, nema panike kod nas. I druge ekipe su imale poraze što se nije očekivalo, ali to je nogomet i srećom imamo još jednu”, poručio je Stranišić.

Otkrio je očekivanja od okršaja sa Slovenijom.

“U svakoj utakmici igramo za Hrvatsku, za naše ljude. Želimo im pokloniti pobjedu. Naš pristup utakmici je uvijek isti. Uvijek se ide na pobjedu, nije bitno protiv koga igramo.”

Dobio je i pitanje kako se nosi s krilima svjetske klase kao što je Jeremy Doku?

“Igrače kao njega je jako teško čuvati, nadaš se da mu se ne da taj dan, ali je bio jako dobar i bilo ga je teško zaustaviti. Mislim da me prošao samo u situaciji kada su zabili za 1:0 iz polušanse. Nemam previše straha kad igram protiv takvih igrača, radujem se igrati protiv njih da vidim kakav sam ja u svemu tome.”

Iza Stanišića je sjajna sezona, hoće li tako nastaviti na SP-u?

“Ovisi sve o tajmingu, a i tu je moj stav gdje želim uvijek pobijediti s kim god igram i gdje god igram. Bitna je cijela momčad i cijeli stožer za uspjeh, ali treba imati i malo sreće. Nije lako otići do kraja i napraviti dobar rezultat. Dat ćemo svoj maksimum.”