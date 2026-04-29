Srdačan susret Enriquea i Kompanyja: ‘Jesi li uživao? Nisam baš…’

Podijeli :

xjrdrx via Guliver

Paris Saint-Germain i Bayern Munich odigrali su spektakularnu utakmicu u polufinalu Lige prvaka. Parižani su slavili 5:4, a nakon završetka utakmice zanimljiv razgovor vodili su treneri Luis Enrique i Vincent Kompany.

U epskom spektaklu s čak devet pogodaka na kraju je slavio domaći sastav pa je, očekivano, Španjolac bio zadovoljniji. S obzirom na to da je Kompany utakmicu pratio s tribina jer zbog suspenzije nije mogao voditi Bayern, njihov susret zabilježen je tek u mix zoni i bio je vrlo zanimljiv.

“Jesi li uživao?”, uz osmijeh je Luis Enrique upitao kolegu na klupi Bavaraca.

Iako su brojni ljubitelji nogometa uživali, Belgijac ipak nije dijelio isto mišljenje pa je kroz kiseli osmijeh kratko odgovorio treneru europskog prvaka:

“Nisam baš.”

Teško je biti zadovoljan kada primiš pet pogodaka u polufinalu Lige prvaka. No ono što svakako može veseliti Kompanyja jest činjenica da je Bayern doživio samo minimalan poraz, iako je Paris Saint-Germain vodio 5:2 nakon sat vremena igre.

Uzvratna utakmica igra se sljedeće srijede.