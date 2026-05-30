Zvijezde PSG-a ispregovarale ogroman bonus ako osvoje LP: Dobit će ga baš svi igrači

AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Paris Saint-Germain od 18 sati u Budimpešti igra finale Lige prvaka protiv Arsenala.

Ako obrani naslov osvojen prošle sezone, svaki igrač PSG-a koji je dio momčadi dobit će premiju od milijun eura, baš kao i prošle godine. Prema pisanju L’Équipea, takav su dogovor s upravom ispregovarali Marquinhos, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé i Vitinha.

Pod vodstvom sportskog savjetnika Luis Camposa, PSG je potpuno promijenio dosadašnju politiku nagrađivanja igrača. Umjesto individualnih bonusa za najveće zvijezde, uveden je sustav prema kojem svi članovi momčadi dobivaju jednak iznos, neovisno o broju odigranih minuta u natjecanju.

Tako će i mlađi igrači te oni s manjom minutažom, poput Lee Kang-ina, dobiti isti bonus kao i nositelji igre.

Takva odluka neće značajnije opteretiti financije PSG-a. Zahvaljujući proširenom formatu Lige prvaka, pariški je klub za prošlosezonski europski trijumf od UEFA-e zaradio rekordnih 144,4 milijuna eura.

Ako ponovno osvoji Ligu prvaka, PSG će dobiti i dodatne UEFA-ine nagrade, uključujući 6,5 milijuna eura za pobjedu u finalu te još 4 milijuna eura za plasman u UEFA Superkup. Time bi prihodi od UEFA-inih bonusa u potpunosti pokrili premije namijenjene igračima.