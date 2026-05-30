Milačić za SK o Zadru, svom Alkaru i najvećem razočarenju: Nitko nije vidio Cibonu u finalu, ali…

Uoči finalne serije SuperSport Premijer lige između Zadra i Cibone, koje donosi novi okršaj najvećih hrvatskih velikana, za Sport Klub aktualnu situaciju na domaćoj sceni analizirao je košarkaški trener Damir Milačić.

Bivši hrvatski reprezentativac i trener, koji se krajem prošle godine razišao sa sinjskim Alkarom, osvrnuo se na borbu za naslov prvaka u kojoj Zadar lovi četvrtu uzastopnu titulu, ali i na stanje u hrvatskoj klupskoj košarci. Milačić je komentirao sezonu svojeg bivšeg kluba Alkara, rasplet u donjem dijelu ljestvice i ispadanje njegovog bivšeg kluba Šibenke iz elitnog razreda, a dotaknuo se i hrvatske reprezentacije koju uskoro očekuje nastavak kvalifikacija na putu prema Svjetskom prvenstvu.

Prva tema je okršaj Cibone i Zadra u finalu hrvatskog prvenstva. Što možemo očekivati?

“Što se tiče samog finala, ipak ne očekujem lagan posao ni za jednu momčad. Smatram da će to biti zanimljivo finale u kojem je definitivno Zadar u prednosti, s obzirom na kontinuitet svega što se događalo tijekom posljednje tri sezone u hrvatskom prvenstvu. Ipak, imam dojam da Cibona ima što reći u toj seriji.”

Igra se na tri pobjede, a kod Zadra su nositelji igre Karlo Žganec, kojeg znam da jako cijeniš, zatim crnogorski bek Vladimir Mihailović i Lovro Mazarin. Trener Danijel Jusup posložio je pravu momčad koja ima odličnu kemiju. Može li Cibona, koja je u polufinalu izbacila Split, parirati Zadru?

“Što se tiče same Cibone, nju nitko nije vidio u finalu na početku sezone kada govorimo o sastavljanju momčadi i dovođenju trenera. No oni su rasli kroz sezonu i došli do finala, što je, smatram, sjajan rezultat. Mislim da imaju što reći u tom finalu. A što se tiče Zadra, najbolje si ti rekao koje su njegove prednosti, prije svega kontinuitet trenera.

Oni se osjećaju ugodno kada dođu do finala, ne osjećaju velik pritisak i jednostavno to na kraju rješavaju bez problema. Nijedna od posljednje tri titule nije bila u opasnosti da izgube to finale.”

Sezona je zapravo bila vrlo zanimljiva. Split je osvojio Kup Krešimira Ćosića, koji se igrao u Draženovu domu u Zagrebu, što je bilo svojevrsno iznenađenje. Ubrzo nakon toga smijenjen je trener Dino Repeša. Dakle, vrlo neobična sezona?

“Što se tiče samog Splita, mislim da ovu sezonu ne mogu nazvati uspješnom, i to bez obzira na osvojen Kup. Imali su svoj vrhunac upravo u tom natjecanju koje su zasluženo osvojili. Pobijedili su Cibonu velikom razlikom, a zatim i Zadar u finalu. Ako se kvaliteta sezone mjeri trofejem, onda se to može nazvati relativno uspješnom sezonom.

Međutim, siguran sam da su njihove ambicije na početku sezone bile puno veće. Sigurno nisu vidjeli svoj kraj u polufinalu prvenstva.”

U ostatku razgovora, koji možete pogledati u VIDEO prilogu, 50-godišnji Milačić je posebno pohvalio dugovječnost i uspješnost Danijela Jusupa, istaknuvši kako se tijekom gotovo tri desetljeća na vrhunskoj razini uspješno prilagođavao novim trendovima i stilu igre, što potvrđuju i rezultati sa Zadrom.

Osvrnuo se i na svoj Alkar, koji smatra jednim od svojih klubova, naglasivši kako je Sinj pravi košarkaški grad te da je zadovoljan načinom na koji je momčad završila sezonu. Kao najveća iznenađenja prvenstva izdvojio je Dubrovnik i Samobor, pohvalivši njihov plasman i kvalitetu igre.

Govoreći o Šibenki, ocijenio je ispadanje iz lige velikim neuspjehom, ali vjeruje da se klub može brzo vratiti među najbolje. Pohvale je uputio i treneru Petru Malešu zbog povratka Škrljeva u Premijer ligu, dok je za hrvatsku reprezentaciju poručio da izgleda dobro, ima kvalitetu i kemiju te da se nada uspješnom putu prema Svjetskom prvenstvu.

“Mislim da su odradili fantastičan posao i nadam se da će tako nastaviti u utakmicama koje slijede.”

