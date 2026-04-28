Spektakl na Parku prinčeva, Parižani konačno žele pomrsiti račune Bayernu

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Večeras je na rasporedu prva utakmica polufinala nogometne Lige prvaka. Od 21 sat na Parku prinčeva aktualni europski prvak Paris Saint-Germain dočekuje šesterostrukog pobjednika Bayern.

U drugom polufinalu u srijedu se sastaju madridski Atletico i Arsenal.

Bavarci su u osmini finala s ukupnih 10:2 nadigrali Atalantu, a uvjerljiv je bio i PSG koji je s 8:2 izbacio Chelsea. U četvrtfinalu su Parižani ponovno pokazali snagu eliminiravši s 4:0 Liverpool, dok su Bavarci prošli dalje s ukupnih 6:4 protiv Real Madrida.

Ako žele drugo uzastopno finale u Ligi prvaka, PSG mora pobijediti momčad koja im je zadala najviše problema u posljednjim sezonama. Bayern je pobjedom od 2:1 u 4. kolu ligaškog dijela natjecanja slavio u Parizu, a bila je to peta uzastopna pobjeda njemačkih prvaka protiv Parižana.

Posljednju od svojih šest titula europskog prvaka Bayern je osvojio u sezoni 2019/2020. pobijedivši u finalu igranom u Lisabonu upravo PSG s 1:0 golom Kingsleyja Comana u 59. minuti.