Španjolci oštri nakon kiksa Reala: ‘Najbolji vezni red zamijenjen je klincima’

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Real Madrid i Girona remizirali su 1:1 u 14. kolu La Lige.

Madridska momčad mogla je povesti u 40. minuti, kada je Kylian Mbappe poslao loptu u protivničku mrežu, međutim, francuskom napadaču gol je poništen zbog igranja rukom. Girona je povela u posljednjoj minuti prvog poluvremena, a zabio je Azedin Unai. Real Madrid je potom došao do boda, nakon što je Mbappe zabio iz jedanaesterca u 67. minuti.

Nakon ovog kiksa Reala pljušte naravno i reakcije u Španjolskoj.

Tomas Roncero, u emisiji na Cadena SER-u nije birao riječi.

“Najbolji vezni red u povijesti zamijenjen je klincima koji izgledaju kao da su došli iz teretane. Real Madrid nema nogomet. Ima pojedince, ali nema igru.”

Kad Roncero govori o “najboljem veznom redu” misli na trio – Modrić, Kroos, Casemiro.

Roncero je naglasio da ekipa ”nema identiteta”, da se ”ne vidi smjer” i da momčad “ne može živjeti na talentu Mbappea i Viniciusa”.

AS donosi pak tekst pod naslovom: “Previše igrača ispod svog nivoa.”

Jorge Valdano isto je bio brutalan nakon ovog remija. Valdano upozorava da se madridska momčad sve više oslanja na Francuza kao spasitelja, a sve manje na strukturu, organizaciju i kolektivnu ideju igre.

“Real Madrid se mora zapitati gdje bi sada bio bez Kyliana Mbappéa.”