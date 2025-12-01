Real se obrušio na suce: ‘Imamo četiri boda manje zbog Negreirinih sinova’

Podijeli :

Felipe Mondino IPA Sport via Guliver

Girona i Real Madrid remizirali su 1:1 u 14. kolu španjolske La Lige, pa Kraljevski klub nije uspio preuzeti vrh od Barcelone.

Madridska momčad mogla je povesti u 40. minuti, kada je Kylian Mbappe poslao loptu u protivničku mrežu, međutim, francuskom napadaču gol je poništen zbog igranja rukom. Girona je povela u posljednjoj minuti prvog poluvremena, a zabio je Azedin Unai. Real Madrid je potom došao do boda, nakon što je Mbappe zabio iz jedanaesterca u 67. minuti.

Nakon kiksa u Gironi, iz Reala su se žestoko obrušili na sudačku organizaciju tvrdeći da su ih suci u posljednje vrijeme zakinuli za nekoliko jedanaesteraca.

Službena klupska televizija RMTV objavila je: “Real ima četiri boda manje zbog Negreirinih sinova”.

Real je je doveo u pitanje rad suca De Burgosa Bengoetxee i postupanje VAR-a, tvrdeći da nekoliko ključnih situacija nije bilo pregledano te da su te odluke izravno utjecale na rezultat.

“Dosuđen je potpuno jasan penal na Viniciusu, tu nema nikakve sumnje. Ni kod onoga na Rodrygu nema dileme, ali Pulido Santana u VAR sobi nije upozorio De Burgosa Bengoetxeu. A kod Mbappéa smo povećali snimku i vidi se kako Álex Moreno unutar kaznenog prostora udara svojom lijevom nogom u njegovu lijevu nogu.

Ako to vidi sudac, dosudit će penal. Ili će ga, u najmanju ruku, dobro razmotriti. Problem je što sudac uopće nije bio pozvan da pogleda snimku. Ni u ovoj, ni u Rodrygovoj situaciji. Te su dvije akcije, što se rezultata tiče, bile presudne”, ističu u Realu pa dodaju:

“Imamo četiri boda manje kao posljedicu sinova Negreire i kao posljedicu pogrešaka ili nepravilnosti koje se događaju, bilo od strane De Burgosa Bengoetxee, bilo onoga koji je bio drugi dan u Vallecasu, a Fran Soto sve to opravdava.

Prije nekoliko dana rekao je da ne vidi snimku, ali da je uvjeren kako je postojao prekršaj Bellinghama, iako ga nigdje nema. Dakle, već je unaprijed opravdavao nepravilnosti i namještanja, što se jasno vidi na snimkama, dok sve pokušava prikriti slučajem Negreira.”

Potpuno su napali suca utakmice.

“Sudac koji je danas dijelio pravdu jedan je od arbitara s najviše velikih i grubih pogrešaka na našu štetu svaki put kada bi sudio. Statistike postoje, ali najgore od svega su snimke i činjenica da ga iz VAR-a nisu pozvali. To se dogodilo s ona dva boda u Vallecasu, a danas se ponovilo s ove dvije situacije koje su mogle značiti dva penala i dva boda koja je Real Madrid propustio osvojiti.”

Potom su se osvrnuli i na prošlu sezonu.

“Što se dogodilo prošle godine kada je Real Madrid imao šest bodova prednosti nad onima koji su 17 godina plaćali Negreiru? Dogodilo se ono protiv Espanyola, kada Romero nije isključen; zatim u Pamploni; zatim na Bernabéuu, s penalima koji nisu postojali na Tchouameniju, a gdje je, usput, opet bio taj isti De Burgos Bengoetxea…

I tako je izgubljeno do šest bodova prednosti koje je Real Madrid imao. U ovakvim situacijama, u ovakvim nepravilnostima, suci ti podmeću nogu. A najgore je što ih njihov predsjednik, onaj koji je odgovoran, opravdava. Dovoljno je samo pogledati organizacijsku shemu Saveza i tko upravlja VAR-om.”