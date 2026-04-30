Endrick: Tko me najviše impresionirao u Realu? Modrić, 100 posto!

Podijeli :

xPGSxPhotoxAgencyx via Guliver

Nogometni napadač Endrick, koji je prošli mjesec u pobjedi Brazila od 3-1 nad Hrvatskom izborio penal i asistirao za gol, rekao je u četvrtak da ga je Luka Modrić najviše impresionirao kada je došao u Real Madrid.

Punim imenom Endrick Felipe Moreira de Sousa u ljeto 2024. je bio prešao iz Palmeirasa u Real Madrid gdje je tada igrao Modrić.

„Bio je igrač koji me najviše impresionirao u Real Madridu: 100 posto“, izjavio je 19-godišnji Endrick u intervjuu britanskim novinama The Guardian.

„Puno me naučio tijekom moje prve godine. Ne samo na treninzima, nego i na utakmicama. Bio je to majstorski nogometni tečaj“, dodao je.

Ispričao je da je Modrić, premda se približavao dobi od 40 godina, bio vrlo jak te je trenirao svaki dan, čak i dodatno.

„Način na koji igra je nevjerojatan. Uvijek mi je davao savjete, govoreći mi što bih trebao raditi na terenu. To mi je puno pomoglo. Bio je jedan od najspektakularnijih ljudi koje sam ikad upoznao u nogometu“, napomenuo je mladi Brazilac.

Endrick je ljetos otišao na posudbu u francuski Lyon, uslijed jake konkurencije u vidu Kyliana Mbappea i sunarodnjaka Viniciusa Juniora. U Francuskoj je zabio sedam golova i upisao sedam asistencija tijekom 21 utakmice.

Njegova forma privukla je pažnju Carla Ancelottija, ali brazilski izbornik je prije prijateljske utakmice s Hrvatskom u Orlandu rekao da je Endrick igrač za budućnost, a ne za sadašnjost. Taj komentar je protumačen kao znak da su snovi napadača o igranju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu gotovi.

„Bila je to noć sumnji“, prisjetio se Endrick. Osjećao je da hitno mora nešto napraviti, svjestan da bi ulazak na teren protiv Hrvatske, koja je bila izbacila Brazil u četvrtfinalu posljednjeg Svjetskog prvenstva, mogla biti njegova posljednja prilika.

„Puno sam se molio. Znao sam da taj dan može biti prekretnica za mene“, rekao je.

Ancelotti ga je poslao na travnjak petanest minuta prije kraja, kada je rezultat bio 1-1. Izborio je jedanaesterac u 86. minuti, iako polemičan, kojeg je Igor Thiago pretvorio u 2-1. Endrick je u 92. minuti asistirao prilikom kontranapada Gabrielu Martinelliju za 3-1.

„Odigrao sam dobro. Bila je to jedna od mojih najboljih predstava. Uspio sam se osloboditi tih negativnih misli, tog osjećaja hitnosti, pritiska da dobro igram, da je to možda moja posljednja prilika. To mi je pomoglo da skinem teret s leđa“, izjavio je.

Endrick je unatoč mladosti već upisao 15 nastupa uz tri pogotka za Brazil. Ancelotti će idući mjesec objaviti konačnu listu putnika za Svjetsko prvenstvo koje u lipnju počinje u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Ti igrači će biti pod pritiskom jer u Brazilu već 24 godine čekaju naslov.

„Više ne obraćam pažnju na ono što drugi kažu. Kad iz svog života izbaciš sve to, stvari postaju lakše“, rekao je Endrick. Usredotočen je samo na igranje nogometa.

„Kad zanemariš što se događa izvan terena, počneš bolje igrati na terenu. To je ključ za nogometaše. Radi vrijedno za ekipu i ne brini zbog kritika“, naglasio je.

Kad je počinjao, loše je podnosio društvene mreže i kritike.

„Izlazio bih s terena i odmah odlazio na Twitter (sada X), na društvene mreže, da vidim što ljudi govore o meni. Htio sam da mi ego bude uzdignut. Ali to nije dobra stvar. Hvala Bogu da je taj period prošao. Kad utakmica završi, ostajem miran i fokusiram se na oporavak. Više me nije briga za te kritike“, rekao je.

Osim Svjetskog prvenstva, Endrick se također veseli što će postati otac. Njegova supruga Gabriely očekuje njihovo dijete krajem godine. Par još ne zna spol bebe, ali igrač ne želi da njegov sin krene njegovim stopama i postane nogometaš, nego da ima miran život.

„Nadam se da će on ili ona postati sjajna osoba, dobar čovjek. I da će me gledati izvan terena kao normalnu osobu, a ne kao Endricka nogometaša. Jer nogomet nije lijepo mjesto, to je vrlo zahtjevno okruženje“, izjavio je.

„Nadam se da će postati odvjetnik, liječnik ili bilo što drugo i da može biti sretna ili sretan u svom vlastitom svijetu“, zaključio je Endrick.