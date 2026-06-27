Španjolci: Dalićevi momci će ostaviti srce na terenu kako se Modrićeva karijera na SP-u ne bi završila već sada

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Leonardo Ramirez via Guliver

Španjolski Mundo Deportivo donosi tekst o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i nadolazećem okršaju protiv Gane (od 23 sata) u zadnjem kolu grupne faze skupine L Svjetskog prvenstva.

“Hrvatska se nalazi na konopcima da se ne sudari s obrambenim zidom Gane”, naslov je Mundo Deportiva u kojem donose tekst o Hrvatskoj.

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“Doprvak iz Rusije 2018. i treća s Katara 2022., Hrvatska (3 boda) nalazi se na konopcima u posljednjem kolu skupine L. Pod pretpostavkom da će Engleska (4) potvrditi prvo mjesto pobjedom protiv već eliminirane Paname (0), reprezentacija koju u svojoj 41. godini predvodi Luka Modrić prisiljena je probiti obrambeni bedem Gane (4) — koja na ovom Svjetskom prvenstvu još nije primila pogodak — kako bi se plasirala u šesnaestinu finala bez neizvjesnosti i kalkulatora. Doduše, prednost skupina koje se zadnje raspliću jest to što momčadi unaprijed znaju koji im je rezultat potreban za ostanak u igri, pa bi tako 0:0, primjerice, Gani donijelo drugo mjesto, a vrlo vjerojatno i Hrvatskoj prolazak među osam najboljih trećeplasiranih s 4 boda i gol-razlikom od samo -1″, pišu Španjolci pa dodaju:

“To je opcija za one sumnjičave. Za zagovornike fair-playa postoji i drugi scenarij, koji nadilazi puko biranje lakšeg protivnika u nokaut fazi. Ako Engleska (+2 gol-razlika) zapne protiv Paname uz remi ili minimalnu pobjedu, Gana (+1) bi u hodu mogla shvatiti da pobjedom protiv Hrvatske, bilo minimalnom ili uvjerljivijom, može ugrabiti prvo mjesto u skupini”, donosi Mundo kalkulacije.

A onda komentiraju:

“Sposobnost reprezentacije Zlatka Dalića izmisli nešto potpuno je neupitna i svi će ostaviti srce na terenu kako se Modrićeva mundijalska karijera ne bi završila već sada, uključujući i Antu Budimira, napadača Osasune koji je postigao pogodak za nadu u pobjedi protiv Paname.”

Pišu i o Gani.

“Gana ima poseban motiv: postati prva afrička reprezentacija koja je grupnu fazu završila bez primljenog gola. Kamerun (1982.), Nigerija (2014.) i Maroko (1986. i 2022.) uspjeli su sačuvati mrežu netaknutom u prve dvije utakmice Svjetskog prvenstva, ali su pokleknuli u trećoj. Sve će oči biti uprte u Benjamina Asarea, 33-godišnjeg vratara koji nikada nije napustio gansku ligu, a koji je bio heroj u remiju 0:0 protiv Engleske.”