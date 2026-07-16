‘Leđa su mi otišla!’: Zvijezda Francuske i Arsenala doznala koliko će izbivati s terena

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xNayraxHalm via Guliver

Nećemo ga još dugo gledati na travnjacima.

Francuski nogometni reprezentativac William Saliba zadobio je težu ozljedu leđa u polufinalnom ogledu Svjetskog prvenstva, u kojem je Španjolska izborila finale pobjedom 2-0.

Nakon samo pola sata igre 25-godišnji Saliba je morao napustiti teren, zamijenio ga je Lacroix. Engleski mediji prenose kako je Saliba nakon izlaska s terena suigračima utučeno ponavljao: “Leđa su mi otišla, leđa su mi otišla!”

Ugledni francuski list L’Equipe navodi da su dodatne pretrage potvrdile ozbiljnost ozljede i da bi Saliba mogao biti izvan terena sve do kraja ove kalendarske godine.

Udarac je to za aktualnog engleskog prvaka Arsenal koji će tako nekoliko mjeseci biti bez svog važnog obrambenog stupa.

Saliba je iza sebe imao izuzetno napornu klupsku sezonu u kojoj je odigrao čak 50 utakmica za Arsenal, uključujući i iscrpljujućih 120 minuta u porazu u finalu Lige prvaka. Još tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva priznao je da ne igra potpuno zdrav:

“Vučem sitne ozljede već nekoliko mjeseci. Stiskao sam zube jer su se igrale Premier liga i Liga prvaka, a i liječnički tim u reprezentaciji to odlično dozira. Svjetsko prvenstvo je jednom u četiri godine i moraš stisnuti zube. Nisam na sto posto, ali ima puno igrača ovdje koji nisu na sto posto. Nema isprika.”

Od 2019. godine Saliba je član Arsenala gdje je došao iz St. Etiennea, s tim da je na početku nogometaš boravio na posudbama u St. Etienneu, Nici i Marseilleu.

Arsenal je prošle sezone osvojio naslov prvaka engleske Premier lige nakon 22 godine čekanja.