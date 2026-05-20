Southamptonu odbijena žalba: Izbačen je iz finala doigravanja za Premier ligu

Neovisno vijeće donijelo je odluku nakon što je Southampton kažnjen zbog špijuniranja treninga suparnika. Klub je ranije priznao da je njegov član stručnog stožera promatrao trening Middlesbrougha uoči prve polufinalne utakmice, a navodi se i da su slični prekršaji zabilježeni i uoči ogleda s Oxfordom te Ipswichom.

Engleska nogometna liga (EFL) ranije je izbacila Southampton iz finala na Wembleyju te mu oduzela i četiri boda za iduću sezonu. Klub je kaznu nazvao “očito nerazmjernom”, no žalbeni postupak je zaključen i odluka je postala konačna.