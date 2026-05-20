Southampton se oglasio: ‘Oni su za sličan prekršaj kažnjeni s 200 tisuća funti, ovo je ogroman udarac za sve nas’

Ono što se dogodilo bilo je pogrešno. Klub je priznao kršenje članaka 3.4 i 127 pravilnika EFL-a. Žao nam je što su u cijeli slučaj bili uključeni i drugi klubovi, a najviše žalimo zbog navijača Southamptona koji su svojom podrškom zaslužili puno više.

U potpunosti smo surađivali tijekom istrage i disciplinskog postupka. Tijekom žalbenog procesa također ćemo kontaktirati EFL i prijaviti se za radnu skupinu kako bi se članak 127 pravilnika kvalitetnije provodio u praksi. Kajanje bez stvarne želje za promjenom nema smisla i želimo pokazati da smo spremni mijenjati se“, stoji u priopćenju.

Govoreći o žalbi, Parsons je istaknuo kako klub prihvaća kaznu, ali smatra da ona nije proporcionalna prekršaju.

“Prihvaćamo da trebamo biti kažnjeni, ali ne možemo prihvatiti sankciju koja nije razmjerna počinjenom prekršaju. Dok je Leeds za sličan slučaj kažnjen s 200 tisuća funti, Southamptonu je uskraćena mogućnost nastupa u utakmici vrijednoj više od 200 milijuna funti, što je ogroman udarac za igrače, zaposlenike i navijače.

Financijske posljedice ove odluke čine je najvećom kaznom u povijesti engleskog nogometa. Dosad je najtežom sportskom sankcijom smatrano oduzimanje 30 bodova Lutonu u sezoni 2008./09., no tada klub već nije imao značajnije financijske posljedice. Derby County je 2021. zbog oduzimanja 21 boda ispao iz Championshipa, dok je Evertonu prošle sezone minus od šest bodova donio gubitak od 124,5 milijuna funti. Najveća novčana kazna u Premier ligi izrečena je Chelseaju ove godine u iznosu od 10,75 milijuna funti, bez sportske sankcije, iako je slučaj uključivao 47,5 milijuna funti neprijavljenih isplata tijekom sedam godina.

Sve ovo ne govorimo kako bismo umanjili vlastitu odgovornost jer prihvaćamo da smo pogriješili. No smatramo da kazna mora biti proporcionalna i da ova odluka značajno odskače od svih prethodnih sankcija u povijesti engleskog nogometa.

Saslušanje po žalbi održat će se danas, a javnost ćemo pravodobno obavijestiti o daljnjem razvoju situacije“, zaključuje se u priopćenju.