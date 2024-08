Sopić najavio novi europski ispit te progovorio o otpisanom igraču: ‘On je na godišnjem odmoru’

Podijeli :

Strateg Riječana je najavio novu europsku utakmicu svoje momčadi.

Nogometaši Rijeke u četvrtak od 20 sati na Rujevici dočekuju švedski Elfsborg u okviru prve utakmice trećeg pretkola Europske lige. Momčad s Kvarnera započela je svoju europsku avanturu protiv rumunjskog Corvinula, a sada slijedi nešto teži ispit u vidu švedskog doprvaka.

Utakmicu je na konferenciji za medije najavio trener Rijeke, Željko Sopić:

“Po mom subjektivnom mišljenju, gledajući ždrijeb, mislim da je Elfsborg, više po trenutačnoj formi, nego po imenu kluba ili rejtingu, možda i najteži od svih potencijalnih suparnika. Velik je ulog, znamo da nam prolaz donosi minimalno ulazak u skupinu Konferencijske lige. Spremni smo za težak okršaj, očekujem rastrčanu Rijeku. Početak je sezone, ali vjerujem da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu, siguran sam da će moji igrači dati sve od sebe za prolaz.”

Upitali su ga novinari koliko mu znači uvjerljiva pobjeda protiv Lokomotive na otvaranju nove sezone HNL-a:

“Vi gledate nogomet na svoj, a ja na svoj način. Kao treneru, najvažnije mi je da momčad igra dobar nogomet i da stvara prilike. Gdjekad te šanse realizirate, a gdjekad ne. Važno je da stvaramo te prigode, a realizacija će kad-tad doći. Protiv Lokomotive je došla, protiv Corvinula je nije bilo, ali sve u svemu jako sam zadovoljan. Vjerujem da smo na dobrom putu, odigrali smo tri utakmice, dvaput smo pobijedili, jednom remizirali, nismo još primili pogodak, razlika zgoditaka je 5:0 i naravno da sam kao trener zadovoljan tim učinkom. No, uvijek se može bolje i stalno ćemo težiti tom poboljšanju. Ali, i kad ćemo biti najbolji, vi novinari uvijek ćete izvući nešto negativno i to je to.”

Progovorio je i o ozlijeđenim igračima te se osvrnuo na otpisanog napadača, Jorgea Obregona:

“Imamo još manjih problema s vratarom Zlomislićem, on jednostavno mora pokušati braniti i vidjeti što će se dogoditi s tim šavovima na arkadi. Goda nije među kandidatima za nastup, još uvijek je na oporavku od ozljede. Obregon? On je na godišnjem odmoru”, poručio je Sopić.

Rijeka je finalizirala transfer Komnena Andrića za kojeg tvrdi da je njegova želja:

“Gledajte, mislim kako je normalno da u klubu trener odlučuje o možebitnim dolascima igrača, ne znam kako je to bilo prije mog dolaska na Rujevicu.”

Još je kratko prokomentirao Elfsborg:

“Promijenili su trenera i novi je strateg donio novi način igre, sad igraju u formaciji 3-4-3. Imaju jako dobre rezultate u zadnje vrijeme, kompaktna su momčad koja dobro trči u protunapade, često mijenjaju pozicije. Na obje strane imaju dobre izvođače ubacivanja lopte iz “auta”, moćni su u skoku, kao i sve skandinavske momčadi. Moramo spustiti loptu na zemlju i igrati svoj nogomet.”

Istaknuo je važnost ove utakmice, ne samo iz perspektive Rijeke, već i hrvatskog nogometa u globalu:

“Ova je utakmica vrlo bitna ne samo za Rijeku, već i za cijeli hrvatski nogomet. Koeficijent nam je pao kroz godine, svi naši klubovi, osim Dinama, nemaju uspjeha u Europi i nastavi li se taj negativni niz, za nekoliko godina ćemo u prvim pretkolima igrati protiv srednjoškolskih momčadi, slobodno to napišite! Pogledajte samo neke naše susjedne države, jasno je da s malo većim rezultatskim iskorakom u europskim natjecanjima možemo doći do čak pet predstavnika u Europi. Ovu sezonu vidim kao priliku za povećanje koeficijenta, kako bi u budućnosti što više hrvatskih klubova igralo u Europi. Uz to, od europskih natjecanja može se dobiti i izdašan dio kolača po pitanju financija”, zaključuje trener Rijeke.

Uzvratna utakmica igra se tjedan dana kasnije u Švedskoj.