Sopić komentirao mogući angažman u Njemačkoj: ‘Suludo mi je to’

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Hrvatski trener otkrio je ima li istine u medijskim napisima.

Nakon što je vodio momčad Rijeke u 44 utakmice, Željko Sopić (50) neočekivano je smijenjen krajem kolovoza. Od tada je bez angažmana, iako se spominjalo da bi mogao preuzeti nekoliko domaćih klubova te momčadi iz regije. Sada su se njemački mediji raspisali da je Schalke zainteresiran za njega.

Sopić je komentirao ova šuškanja.

“Ne znam uopće odakle to, to su sad neke nove glasine o kojima pojma nemam. To da sam bio kandidat dogodilo se prije mjesec i pol dana, a nikakve nove informacije nemam da sam opet u fokusu ili nešto. Oni su prije mjesec dana uzeli Nizozemca za trenera, to se dogodilo u prošloj reprezentativnoj stanci. Ove nove medijske napise koji su izašli, to nisam čitao, nisam uopće u Zagrebu nego sam u Dubrovniku. Ne znam uopće o čemu se radi niti me zanima“, rekao je Sopić za Net.hr i dodao:

“Što se dogodilo? Ništa, čovjek je dobio posao, jednostavno su se odlučili za Nizozemca i to je to, nema tu puno priče. Oni obave razgovore i odluče se za nekog. Schalke nije dobro stajao u tom trenutku i odlučili su se za promjene. Ne znam uopće odakle ta vijest, jer to je staro. Ne bih htio komentirati nešto što je staro mjesec i pol dana, nema smisla, suludo mi je to, a za nove glasine ne znam, one su u sferi glasina, niti to ne komentiram. U medijskom prostoru se sve nešto piše i piše, ne znam uopće, ovo je stara vijest da sam kandidat, a za nešto novo ne znam.”

Schalke, nekadašnji velikan, trenutno se natječe u 2. Bundesligi i nalazi se u opasnoj zoni ispadanja s 16. mjestom i samo devet bodova nakon 11 kola. Sezonu je započeo pod vodstvom belgijskog trenera Karela Gerartsa, koji je dobio otkaz 21. rujna. Zamijenio ga je Kees van Wonderen, no ni Nizozemac se nije istaknuo, ostvarivši samo jedan remi i tri poraza.