Kovač i Borussia ne staju s pojačanjima: Potpisuje Perišićev suigrač i jedan od najboljih igrača Eredivisie

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Joris Verwijst via Guliver Images

Niko Kovač uskoro bi trebao dobiti još jedno veliko pojačanje u Borussiji Dortmund. Njemački velikan dogovara dolazak Joeyja Veermana, jednog od najboljih veznjaka nizozemske Eredivisie.

Kako piše Eindhovens Dagblad, 27-godišnji nizozemski reprezentativac napušta PSV i karijeru nastavlja u Dortmundu. Transfer bi trebao biti vrijedan oko 22 milijuna eura.

Veerman tako nakon četiri i pol godine napušta Eindhoven. U PSV je stigao početkom 2022. iz Heerenveena, a tijekom proteklih sezona etablirao se kao jedan od najboljih kreatora nizozemskog prvenstva.

Prošle sezone bio najbolji asistent lige

Veerman iza sebe ima posebno impresivnu sezonu. U Eredivisie 2025./26. postigao je osam pogodaka i upisao čak 14 asistencija, čime je završio kao najbolji asistent prvenstva.

To mu nije prvi put da je osvojio tu kategoriju. U šampionskoj sezoni PSV-a 2023./24. također je bio najbolji asistent lige, tada sa čak 16 asistencija.

Koliko je bio dominantan u kreiranju prilika najbolje govori podatak da je prošle sezone stvorio čak 130 prilika za suigrače, čak 59 više od prvog pratitelja.

Veerman drži i rekord Eredivisie po broju osvojenih nagrada za igrača mjeseca. U veljači ove godine četvrti je put dobio to priznanje i postao prvi nogometaš u povijesti nagrade koji ga je osvojio četiri puta. Prethodno je slavio u studenom 2023., kolovozu 2024. i prosincu 2025. godine.

Da je transfer blizu realizacije, moglo se naslutiti već u subotu. Nakon pobjede PSV-a protiv Excelsiora Veerman je otvoreno govorio o mogućnosti dolaska u Dortmund i njemački klub nazvao “sjajnom opcijom” na koju je godinama čekao.

Samo dan kasnije stigla je vijest da su pregovori u završnoj fazi.

Kovač bi tako trebao dobiti veznjaka koji iza sebe ima izvanredne brojke, veliko iskustvo u Eredivisie i sposobnost kreiranja prilika kakvu malo koji veznjak u Nizozemskoj posjeduje.

Za oko 22 milijuna eura Dortmund bi mogao dobiti jednog od statistički najdominantnijih veznjaka nizozemskog nogometa posljednjih godina.