Kovač dovodi još jednog grčkog dragulja: Grci su napravili sve da bojkotiraju transfer

Podijeli :

HMBxMedia xMarcoxBader via Guliver

Niko Kovač uskoro bi u svlačionici Borussije Dortmund trebao dobiti još jedno veliko pojačanje. Giannis Konstantelias, 23-godišnja zvijezda PAOK-a i jedan od najvećih talenata grčkog nogometa, u nedjelju ujutro otputovao je iz Soluna prema Dortmundu kako bi završio transfer u njemačkog velikana.

Grčki mediji navode da je posao ušao u završnu fazu nakon snažnog pritiska Dortmunda posljednjih dana. Borussia bi za njegov dolazak trebala platiti oko 30 milijuna eura, dok bi Konstantelias u Njemačkoj trebao zarađivati približno tri milijuna eura godišnje.

Njegov transfer posebno je zanimljiv zbog odnosa koji ima s navijačima PAOK-a. Konstantelias je već jednom bio na korak od odlaska iz Soluna, no tada su upravo navijači uspjeli zaustaviti njegov transfer.

Prošlog ljeta bio je nadomak Stuttgarta. Klubovi su čak postigli pisani dogovor, a igrač je otputovao u Njemačku na liječničke preglede. Međutim, PAOK ga je u jednom trenutku pozvao natrag nakon velikog pritiska navijača, koji nisu željeli da klub proda jednog od svojih najvećih talenata. Transfer je propao, a Konstantelias je ostao u Solunu.

Navijači ponovno pokušali zaustaviti transfer

Slična situacija dogodila se i ovog ljeta kada je postalo jasno da je Dortmund ozbiljno krenuo po grčkog reprezentativca.

Najpoznatija PAOK-ova navijačka skupina Gate 4 javno je zatražila od kluba da ne prodaje Konstanteliasa. U svom priopćenju nazvali su ga najvećim nogometašem koji je nosio PAOK-ov dres nakon legende Giorgosa Koudasa.

Poruka je bila vrlo jasna: žele da njihov miljenik ostane u Solunu.

Na kraju objave poslali su i izravno upozorenje: „Ruke dalje od Konstanteliasa.“

Ovoga puta, međutim, čini se da pritisak s tribina neće biti dovoljan za zaustavljanje transfera. Konstantelias je već otputovao u Njemačku, a sve upućuje na to da će uskoro postati novi igrač Borussije Dortmund.

Kovač dobiva još jednog grčkog dragulja

Dortmund je Konstanteliasa pratio već dulje vrijeme, a nakon što je propao posao sa Saidom El Malom, upravo je ofenzivac PAOK-a postao jedna od glavnih meta njemačkog kluba.

Riječ je o tehnički vrlo kvalitetnom i svestranom nogometašu koji može igrati na krilu, ali i u središnjem dijelu napada. Njegov dolazak dodatno bi povećao Kovačeve opcije u ofenzivnom dijelu momčadi.

Posebno je zanimljivo što bi Konstantelias u Dortmundu trebao zaigrati uz još jednog velikog grčkog talenta – Konstantinosa Karetsasa, kojeg je njemački klub ovog ljeta doveo iz Genka.

Kovač bi tako u istoj momčadi mogao imati dvojicu ponajboljih mladih grčkih ofenzivaca.

Za PAOK će njegov odlazak predstavljati veliki sportski udarac, ali i unosan financijski posao. Za navijače će, međutim, biti još bolniji. Godinu dana nakon što su uspjeli zaustaviti njegov odlazak u Stuttgart, čini se da ovog puta više ništa neće spriječiti Konstanteliasa da napusti Solun.