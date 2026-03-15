VIDEO / Undav petim golom na pet utakmica srušio Leipzig

Petim pogotkom u posljednjih pet kola, a ukupno 16. u Bundesligi, Deniz Undav donio je pobjedu Stuttgartu u dvoboju s izravnim rivalom u borbi za Ligu prvaka.

Najbolji strijelac Stuttgarta u 56. minuti iskoristio je veliki kiks vratara Leipziga Vandervoorta, koji je dodao loptu u noge Führichu, a ovaj asistirao Undavu za jedini pogodak na utakmici.

Stuttgart se ovom pobjedom izjednačio s Hoffenheimom na diobi trećeg mjesta na ljestvici.

Od početka 2026. godine ova momčad ima sedam pobjeda u Bundesligi i samo jedan poraz u 11 utakmica.