Šokantan transfer: Najbolji igrač Belgije na SP-u iz Arsenala odlazi u Besiktas

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Belgija na ovom Svjetskom prvenstvu ne igra blistav nogomet, ali je i takva uspjela izboriti osminu finala gdje će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Unatoč tom blijedom izdanju Belgije, jedan igrač posebno se istaknuo.

Riječ je o Leandru Trossardu koji je bio ključan u pobjedi protiv Novog Zelanda kojom su Crveni vragovi osvojili prvo mjesto u svojoj skupini. Trossard je asistirao i za 2:2 u dramatičnoj pobjedi protiv Senegala.

Najbolje je ocijenjen igrač u Belgiji, a bio je i važan kotačić u osvajanju naslova Premier lige za Arsenal. Dao je pobjednički gol u utakmici protiv West Hama (1:0). Unatoč tome, čini se da u Arsenalu ne računaju na njega u sljedećoj sezoni.

Kako javlja The Athtletic, Topnici su sve dogovorili s Besiktasom oko transfera. Trossard bi za 18 milijuna eura + dva milijuna eventualnih bonusa trebao prijeći u turskog velikana. Belgijanac bi tamo trebao zarađivati devet milijuna eura.

Njemu je ovo posljednja godina ugovora pa ne čudi toliko što je Arsenal pristao na prodaju jednog od najboljih igrača u 2026. godini.