Šok za šokom na Opus Areni: Jugović odlučio objesiti kopačke o klin

Zbog loših igara u SuperSport HNL-u Osijek će Božić dočekati na zadnjem mjestu ligaške tablice.  A na Opus Areni za kraj polusezone su dočekali još jednu šokantnu vijest.

Kako doznaje Germanijak, Osijek u idućoj sezoni neće moći računati na Vedrana Jugovića (36). Iako je imao ugovor do kraja sezone, Jugović se odlučio umiroviti nakon utakmice sa Slaven Belupom. U tom susretu je igru napustio nakon 14 minuta zbog ozljede.

Jugović je karijeru započeo upravo u Osijeku za koji je skupio čak 286 nastupa u kojima je zabio 20 golova i dodao 12 asistencija. U Hrvatskoj je igrao i za Rijeku za koju je imao točno 100 nastupa i s kojom je podigao Rabuzinovo sunce.

U karijeri je igrao još samo za korejske Jeonnam Dragonse.

