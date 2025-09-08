Sociedadova čestitka Sučiću razgalila navijače: Objavili su njegovu fotografiju u dresu Hajduka

Luka Sučić danas puni 23 godine. Njegov klub Real Sociedad, u koji je stigao u kolovozu prošle godine, uputio mu je čestitku na društvenim mrežama.
Objavili su dvije fotografije – jednu iz djetinjstva kada nosi dres Hajduka i drugu aktualnu u dresu Sociedada – uz poruku “Sretan rođendan, Luka”. Čestitku mu je uputio i Hrvatski nogometni savez.
Sučić ovaj put nije u kadru reprezentacije za susrete protiv Farskih Otoka (0:1) i Crne Gore (danas u 20:45), budući da je propustio prethodno okupljanje zbog odlaska na sestrino vjenčanje.
Rođen u Linzu, austrijsko-hrvatski veznjak nastupa za Hrvatsku. Seniorsku karijeru započeo je u RB Salzburgu, gdje je u 128 nastupa postigao 18 pogodaka i upisao 19 asistencija. Real Sociedad doveo ga je 2024. za 10 milijuna eura, a u njegovom dresu dosad je sakupio 42 nastupa, uz tri gola i dvije asistencije.
Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 17 nastupa, dok ga Transfermarkt trenutno procjenjuje na 15 milijuna eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!