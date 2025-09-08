Sociedadova čestitka Sučiću razgalila navijače: Objavili su njegovu fotografiju u dresu Hajduka

Podijeli :

Real Sociedad

Luka Sučić danas puni 23 godine. Njegov klub Real Sociedad, u koji je stigao u kolovozu prošle godine, uputio mu je čestitku na društvenim mrežama.

Objavili su dvije fotografije – jednu iz djetinjstva kada nosi dres Hajduka i drugu aktualnu u dresu Sociedada – uz poruku “Sretan rođendan, Luka”. Čestitku mu je uputio i Hrvatski nogometni savez.

🎂 Sretan rođendan, 𝗟𝘂𝗸𝗮! 🎂 Many happy returns! pic.twitter.com/c0imysGWUU — Real Sociedad 🇺🇸 🇬🇧 (@RealSociedadEN) September 8, 2025

Sučić ovaj put nije u kadru reprezentacije za susrete protiv Farskih Otoka (0:1) i Crne Gore (danas u 20:45), budući da je propustio prethodno okupljanje zbog odlaska na sestrino vjenčanje.

Rođen u Linzu, austrijsko-hrvatski veznjak nastupa za Hrvatsku. Seniorsku karijeru započeo je u RB Salzburgu, gdje je u 128 nastupa postigao 18 pogodaka i upisao 19 asistencija. Real Sociedad doveo ga je 2024. za 10 milijuna eura, a u njegovom dresu dosad je sakupio 42 nastupa, uz tri gola i dvije asistencije.

Za hrvatsku reprezentaciju skupio je 17 nastupa, dok ga Transfermarkt trenutno procjenjuje na 15 milijuna eura.