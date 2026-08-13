Samo na SK: Počinje ludilo turske lige! Od Salaha do Petkovića, evo koja zvjezdana imena gledamo u Super Ligi

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Reuters via Guliver

Turska Super Liga posljednjih je godina postala jedna od najatraktivnijih destinacija za vrhunske svjetske nogometaše. Uoči početka nove sezone turski je nogomet doživio još veći financijski i zvjezdani bum, a sve najzanimljivije dvoboje gledajte samo u programu Sport Kluba.

Dolazak vodećih imena europskog nogometa podigao je natjecanje na novu razinu, a klupski velikani osigurali su astronomska primanja kako bi privukli igrače s najviše svjetske scene. Sve je to uvertira u novu prvenstvenu sezonu koja kreće u petak utakmicom branitelja naslova Galatasaraya i Çoruma u 20:30 sati, s prijenosom na kanalu Sport Klub 1.

Favoriti za naslov

Utrka za trofej u novoj prvenstvenoj sezoni obećava jedan od najuzbudljivijih okršaja u povijesti turskog nogometa. Vodeća četvorka ulazi u prvenstvo moćno pojačana, a borba za sam vrh vodit će se između branitelja naslova Galatasaraya i impresivnog slijeda izazivača.

Galatasaray SK

Branitelj naslova ulazi u novu sezonu s jasnim ciljem nastavka dominacije na domaćoj sceni i osvajanja svog 26. prvenstvenog pehara. Nakon što su dominantno protutnjali prošlom sezonom i uzeli četvrti uzastopni naslov, u taboru istanbulskog velikana uspješno je zadržan kostur šampionske momčadi, dok je vezni red osvježen pojačanjem iz engleske Premier lige u liku Lesleyja Ugochukwua. S osiguranom širinom i stabilnošću, Galatasaray već u uvodnoj utakmici protiv Çoruma želi jasno dati do znanja da je spreman obraniti naslov.

Fenerbahçe SK

Fenerbahçe već godinama ulaže sve resurse u jačanje momčadi dostojne osvajanja jubilarnog 20. naslov, koji im izmiče još od 2014. godine. Nakon što su prošlu sezonu ponovno završili kao drugoplasirana momčad lige iza gradskog rivala, Uprava kluba poduzela je opsežne zahvate u obrambenom i veznom redu. Redove “Kanarinaca” pojačali su nizozemski stoper Nathan Aké, francuski veznjak Matteo Guendouzi te branič Nélson Semedo, čime na raspolaganju imaju jednu od najvrjednijih i najkompletnijih momčadi u povijesti turskog nogometa.

Trabzonspor

Snažnog konkurenta za ‘otimanje’ naslova Galatasaray ima i u Trabzonsporu. Velikan s Crnog mora nastoji ponoviti šampionske dane iz sezone 2021./2022. i doći do svog osmog naslova u klupskoj povijesti. Nakon što su prošlu prvenstvenu utrku završili na trećem mjestu i osigurali europske utakmice, u ljetnom prijelaznom roku napravili su pravi bum. Napadački redovi osnaženi su dovođenjem Ruslana Malinovskog te albanskog veznjaka Ernesta Muçija, pa Trabzonspor potpuno opravdano puca na sam vrh tablice.

Beşiktaş JK

A kakva bi to utrka za naslov turskog prvaka bila bez Beşiktaşa? Istanbularski “crno-bijeli” ulaze u prvenstvo s namjerom da poprave dojam i rezultat iz prošle sezone u kojoj su natjecanje završili na četvrtom mjestu. U novu sezonu ulaze daleko snažnijeg kadra. Vratarska linija pojačana je dovođenjem Alexandera Nübela te Doğana Alemdara, sredinu terena dodatno stabilizirao Salih Özcan, a napad značajno ojačao Dušan Vlahović, čime je stvorena momčad spremna za povratak u borbu za titulu.

Najveće zvijezde i najplaćeniji igrači Super Lige

Konkurencija i koncentracija kvalitete nikada nisu bile veće, što potvrđuju i nevjerojatni iznosi koje turski klubovi izdvajaju za svoje zvijezde.

Na samom vrhu liste nalazi se Mohamed Salah, čiji je dolazak u Trabzonspor proglašen jednim od najvećih transfernih pothvata u povijesti turskog nogometa. Legendarni Egipćanin i četvrti najbolji strijelac u povijesti Premier lige napustio je Liverpool te prihvatio tjednu plaću od čak 342.500 funti, čime je postao najplaćeniji igrač lige od kojeg se očekuje da odmah preuzme ulogu vođe.

Na ljestvici najplaćeniji, odmah iza Salaha smjestio se Victor Osimhen, ubojiti napadač Galatasaraya koji tjedno prima 307.795 funti. Nigerijac ostaje jedno od glavnih zaštitnih lica kluba iz Istanbula, u kojem društvo u napadu pravi i njemački reprezentativac Leroy Sané s tjednom plaćom od 184.677 funti. Galatasaray u borbu za naslov ulazi i s nizom drugih vrhunskih imena kao što su İlkay Gündoğan, Davinson Sánchez, Lucas Torreira i Wilfried Singo.

Dvojac Fenera N’Golo Kanté i Ederson predvodi klupsku listu strijelaca i primanja s identičnih 225.716 funti tjedno. Odmah iza njih nalazi se trojac koji zarađuje 164.157 funti tjedno: engleski napadač Mason Greenwood, španjolski veznjak Marco Asensio te slovački stoper Milan Škriniar. Uspjehu Fenerbahçea obol će dati i novopridošli Nathan Aké te Matteo Guendouzi (obojica na 123.118 funti tjedno), kao i napadač Talisca (153.980 funti tjedno), Kerem Aktürkoğlu, Nélson Semedo, Fred i Diego Carlos.

U redovima Trabzonspora, uz Salaha, ključnu ulogu igrat će i Darwin Núñez za čiju posudbu klub izdvaja 131.730 funti tjedno, dok svlačionicu dijele i sa zvučnim imenima poput vratara Andréa Onane i stopera Stefana Savića.

Popis najvećih zvijezda zaključuje Beşiktaş, čiji je najplaćeniji igrač postao Leandro Trossard s tjednom plaćom od 133.460 funti, dok važan oslonac momčadi čine i vratar Alexander Nübel te reprezentativac Orkun Kökçü. Srpski napadač Dušan Vlahović stigao je kao besplatan igrač iz Juventusa i potpisao trogodišnji ugovor vrijedan ukupno 40 milijuna eura, što uključuje 10 milijuna eura godišnje plaće i dodatnih 10 milijuna eura bonusa za sam potpis.

Šestorica Hrvata u Super Ligi

U turskoj Super Ligi trenutno je i šestero igrača iz Hrvatske. Listu predvodi hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, no nije tajna da u Fenerbahčeu na njega odavno ne računaju. Ostaje za vidjeti hoće li do kraja prijelaznog roka uspjeti realizirati željeni povratak u Dinamo ili pronaći neku drugu destinaciju za nastavak karijere, s nadom da će izbjeći najgori scenarij ostanka u ‘zamrznutom’ statusu u istanbulskom velikanu.

Od Hrvata koje ćemo pomno pratiti iz vikenda u vikend u programu Sport Kluba najveća zvijezda ostaje Bruno Petković. Bivši napadač Dinama i Vatrenih u Turskoj je od prošle sezone, u kojoj je njegov Kocaelispor završio na desetoj poziciji, a on postigao sedam golova u 18 nastupa. U narednih 34 kola pokušat će nadmašiti taj učinak – ako se prije toga ne ostvare glasine o njegovom odlasku do kraja ljeta, koje dodatno potiče činjenica da ulazi u zadnju godinu ugovora s turskim klubom.

Kada je riječ o ostalim hrvatskim igračima u Super Ligi, ističe se i naš branič bogate inozemne karijere Hrvoje Smolčić, koji sa svojim Corumom ima čast otvoriti sezonu na gostovanju kod Galatasaraya, a to će njegovom klubu ujedno biti prva povijesna utakmica u najvišem rangu turskog nogometa.

Tu je i bivši stoper Hajduka Toni Borevković kojeg ćemo gledati u dresu Samsunspora, dok će u napadu Basaksehira prijetnje sijati još jedan nekadašnji hajdukovac Ivan Brnić. Spomenimo i iskusnog vratara Matiju Orbanića koji će stajati na golu Erzurumspora.

Utakmice turske Super Lige, nastupe hrvatskih igrača te najzanimljivije trenutke s turskih stadiona pratite ekskluzivno tijekom čitave sezone na kanalima Sport Kluba.