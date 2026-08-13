Kovačević zabrinuo navijače vijestima o Stojkoviću

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometaši Dinama u petak od 20 sati na Maksimiru dočekuju Rudeš u 3. kolu HNL-a.

Iako je susret uvertira i generalka za nadolazeći okršaj s Vikingom u kvalifikacijama, trener Modrih Mario Kovačević istaknuo je kako je fokus isključivo na osvajanju nova tri boda, no najavio je i značajne promjene u sastavu.

„Početak sezone je, neke ciljeve smo napravili. Ne bih razmišljao dalje od Rudeša, bodovi su nam jako bitni. Mijenjat ćemo, ne reda radi, nego zato što imamo širok kadar, čak mi je i žao kad ne mogu dati priliku više od 16 igrača. Jedva čekam da svi sutra igraju i da konkuriraju za iduće utakmice”, poručio je Kovačević.

Dinamov strateg potvrdio je kako protiv Rudeša neće moći računati na Luku Stojkovića koji je pretrpio ozljedu na gostovanju u Kaunasu, dok je Perez-Vinlöf spreman unatoč primljenome udarcu.

„Nadam se da će Stojković biti u kadru za Viking. Jučer nije trenirao i neće biti u kadru za Rudeš, Perez-Vinlöf je isto dobio udarac, on je dobro. Nećemo riskirati sa Stojkovićem, vjerujem da će biti spreman za play-off, to je sad i najbitnije”, objasnio je trener Dinama.

Analizirajući suparnika, Kovačević poziva na oprez i maksimalan pristup od prve minute kako bi se izbjegla bilo kakva iznenađenja.

„Svaki protivnik je sličan, Rudeš nije dobro krenuo, ali imao je dobrih segmenata igre. Pogotovo protiv Rijeke. Mi svakom suparniku prilazimo s ozbiljnošću, oni će se htjeti dobro obraniti i pokušavati na kontru, kao i svi. Zato je važno da budemo maksimalni od prve minute, tražimo gol što prije, onda će biti lakše. Bit će puno promjena u odnosu na Litvu, svi jedva čekaju igrati, moramo mijenjati. Imam kvalitetne igrače, želim da pokažu da mogu igrati više”, rekao je Kovačević.

Posljednjih se dana u medijima uvelike raspravlja o dovođenju novoga vratara, no Kovačević naglašava kako ima potpuno povjerenje u trenutni kadar između vratnica, predvođen Ivanovim Nevistićem i Danijelom Zagorcem.

„Razgovaramo sa svima, ne bojim se zbog Nevistića. Možemo s njim računati, bio je u krizi pa smo ga zamijenili, ali znamo što može. Tu je i Zagorac, na njega isto računamo. Nisu oni bezveze u Dinamu, dođe kriza, mogu pokazati zašto su u Dinamu. Puno pričamo sa svima, gledam sa svoje strane, zadovoljan sam s golmanima, ne vidim paniku. Svi griješimo, donijeli su nam puno toga, nisu od jučer golmani, na njima je da se dokažu da mogu biti u Dinamu”, jasan je bio Kovačević, dodavši kako je i Robert Mudražija u konkurenciji za momčad unatoč ranijim spominjanjima odlaska na posudbu: „Mudražija je tu s nama, bilo je da će ići na posudbu, bit će u kandidatima za momčad.”

Na novinarsko pitanje o glasinama oko dolaska novoga vratara i njegovu pravu nastupa u Europi, profesionalno je reagirao klupski glasnogovornik Marko Bošnir.

„Presicu bih usmjerio na Rudeš, ne mogu govoriti o igračima koji nisu u klubu. Ali, UEFA-ini su pravilnici prilično jasni i te igrače možete pronaći u tim pravilnicima. O tom potom”, zaključio je Bošnir.