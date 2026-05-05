Službeno: Terzić postaje trener kluba iz La Lige

Već nekoliko tjedana se pričalo, a sada je i službeno: hrvatski trener s njemačkom putovnicom Edin Terzić novi je trener Athletic Bilbaoa od sljedeće sezone.

Klub iz Baskije službeno je objavio vijest u utorak ujutro.

Dvije godine nakon rastanka s Borussijom Dortmund, koji je uslijedio nakon poraza od Real Madrida u finalu Lige prvaka 2024. godine, njemački stručnjak pronašao je novi posao.

Terzić će preuzeti vođenje svog drugog kluba od sezone 2026./27., a ugovor će mu trajati do 30. lipnja 2028.

On mijenja Ernesta Valverdea, koji je na klupu Athletic Bilbaoa sjeo sada već davne 2021. godine. Službeno predstavljanje Terzića bit će nakon završetka ove sezone.