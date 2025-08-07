Službeno: Grbić ima novi klub, pratimo ga i dalje na Sport Klubu

Hrvatski golman Ivo Grbić ima novi angažman.
Grbić će na posudbu iz Sheffield Uniteda u novopečenog turskog prvoligaša Fatih Karagumruk. Prošle sezone Grbić je također bio na posudbi u Turskoj, ali u Rizesporu.
Novi angažman Hrvata potvrdio je klub na društvenim mrežama.
“Naš klub postigao je dogovor sa Sheffield Unitedom o jednogodišnjoj posudbi vratara Ive Grbića. Vratar koji iza sebe ima iskustvo igranja u Premier ligi, Ligue 1 i Ligi prvaka, te je s Atletico Madridom osvojio naslov prvaka La Lige, nosio je i dres hrvatske reprezentacije u dva navrata. Prošle sezone branio je boje Çaykur Rizespora na posudbi, a mi Ivi Grbiću želimo dobrodošlicu u obitelj Fatih Karagümrüka i puno uspjeha u našem crveno-crnom dresu”, napisali su iz kluba na X-u.
Grbić je u Sheffield stigao iz Atletico Madrida u siječnju prošle godine, prošlu sezonu je proveo u Rizesporu za koji je upisao 23 nastupa.
