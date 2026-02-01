Službeno: Franko Andrijašević je novi igrač hrvatskog drugoligaša

Na Kvarner se vraća hrvatski napadač Franko Andrijašević.
Ikona Rijeke, čovjek koji je s Rijekom osvojio prvi i povijeni naslov prvaka Hrvatske, nakon četiri i pol godine u Kini ovog je siječnja napustio svoj Zhejiang FC, a sada je i službeno njegov novi klub hrvatski drugoligaš – Orijent.
Iskusni veznjak iza sebe ima bogatu karijeru — nosio je dres Hajduka, Dinama, Rijeke i još nekoliko klubova, a posljednje četiri i pol godine imao je uspješnu epizodu u Kini gdje je postao legenda kluba.
U HNL-u je upisao 207 nastupa uz 67 golova i 32 asistencije, a zanimljivo je kako je osvajao trofeje s tri različita kluba, Hrvatski nogometni kup s Rijekom (2), Dinamom i Hajdukom, a prvenstva s Dinamom i Rijekom.
Za Orijent bi trebao debitirati 15. veljače kada njegov novi klub dočekuje Cibaliju u 21. kolu prvenstva.
Orijent je s 20 bodova osma momčad u drugom rangu hrvatskog nogometa.
