‘Slučaj Varela’ završio u uglednom Kickeru: ‘Apsurdna priča otvara neka druga pitanja’

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Mladi 17-godišnji portugalski reprezentativac Cardoso Varela napustio je Dinamo i službeno se vratio u svoj matični Porto, potpisavši ugovor do 2029. godine.

Slučaj koji je dugo izazivao kontroverze oko zaštite maloljetnih igrača i uloge menadžera privukao je i pozornost njemačkog lista Kicker.

Evo kako se Varela oprostio od Dinama Predsjednik Porta o Vareli: ‘Žrtva je prijetnji i lažnih snova, a sve završava kajanjem’

“Jednom do Hrvatske i natrag. To je u konačnici rezultat apsurdne transferne sage oko portugalskog supertalenta Cardosa Varele, koja otvara pitanja o zaštiti maloljetnika, ponašanju sumnjivih menadžera i otimačini oko mladih nogometaša”, pišu Nijemci pa se pričaju svih bizarnosti koje su pratile ovaj kontroverzan transfer:

“Varelin otac pismom je dao do znanja da su mu prijetili smrću ako njegov sin ne potpiše za Porto. Postojalo je i pismo majke, prema kojem je njezino dijete u FCP-u bilo izrazito nesretno. Međutim, WhatsApp prepiske ostavljaju dojam da žena uopće nije znala što potpisuje.”

Navode kako je priča započela u ljeto 2024. godine, kada je Varela s tek 15 godina briljirao na Europskom prvenstvu do 17 godina. Umjesto očekivanog potpisivanja profesionalnog ugovora s Portom ili odlaska u velikane poput Manchester Cityja, Barcelone ili Borussije Dortmund, uslijedio je neočekivan obrat. Ističu kako se njegovo ime povezivalo s hrvatskim četvrtoligašem NK Dinamo Odranski Obrež, što je u Portugalu shvaćeno kao pokušaj “bridge transfera” kako bi se zaobišla FIFA-ina pravila o transferima maloljetnika.

“Slučaj su pratile optužbe obitelji te FIFA-ina istraga, no nakon navršene 16. godine Varela je u veljači 2025. službeno postao igrač zagrebačkog Dinama. Za “modre” je upisao 25 profesionalnih nastupa. Glavni preokret dogodio se ugovorom s Portom, pri čemu je ključnu ulogu odigrala sportska politika Dinama predvođena Zvonimirom Bobanom. Dinamo je pristao pustiti Varelu bez odštete, no s Portom je ugovorio ravnopravnu podjelu (50:50) od eventualnog budućeg transfera.”