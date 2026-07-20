Evo kako se Varela oprostio od Dinama

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Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Mladi portugalski dragulj Cardoso Varela i službeno je napustio zagrebački Dinamo. Nakon godinu i pol dana provedenih u Maksimiru, 17-godišnji krilni napadač rodom iz Angole vratio se u svoj matični FC Porto, klub iz kojeg je u Zagreb i stigao.

Varela je s portugalskim velikanom potpisao trogodišnji ugovor, dok je Dinamo u ovom poslu osigurao pravo na čak 50 posto iznosa od njegovog sljedećeg transfera. Iako su navijači i čelnici kluba priželjkivali da mladi wunderkind krene stopama Danija Olma i izraste u novu klupsku zvijezdu, do većeg iskoraka na terenu u konačnici nije došlo.

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Unatoč tome, rastanak je prošao u iznimno prijateljskom tonu, a mladi se nogometaš od kluba i navijača oprostio emotivnom porukom na svojim društvenim mrežama.

“Danas završava jedno vrlo posebno poglavlje. Želim zahvaliti zagrebačkom Dinamu na svemu što mi je klub pružio: na povjerenju, prilikama, lekcijama i svim trenucima koje smo dijelili, kako na terenu tako i izvan njega. Bila mi je čast nositi ovaj dres i predstavljati ovaj veliki klub”, napisao je i dodao:

“Sa sobom nosim prijateljstva, vrijedne pouke i uspomene koje će trajati vječno. Svim suigračima, trenerima, upravi, osoblju i posebno navijačima iskreno zahvaljujem na podršci i naklonosti iskazanoj tijekom ovog puta. Sada za mene počinje novi izazov u karijeri. Krećem dalje sa zahvalnošću za prošlost i velikom motivacijom za budućnost. Dinamo Zagreb će zauvijek imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala vam na svemu. Cardoso Varela”