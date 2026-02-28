Slavonski derbi začelja na Opus Areni. Čabraja: Žao mi je zbog toga…

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

Od 15 sati na Opus Areni igra se derbi začelja, posljednji Osijek čeka pretposljednji Vukovar 1991.

Nakon odlaska Sopića, Osječane će u pozitivan smjer pokušati vratiti Tomislav Radotić. Trener Silvijo Čabraja radi dobar posao s družinom iz Borova naselja te je najavio današnji okršaj slavonskih ekipa:

“Osijek će nam u ovome susretu biti nepoznanica, stigao mu je novi trener i sigurno će mijenjati, ali ono što smo do sada mogli vidjeti jest da su dobra ekipa. Bez obzira na kojem se mjestu na tablici nalaze. Nije ih pratio rezultat, ali ovo je jedan slavonski derbi koji mnogi, na žalost, nazivaju i derbijem začelja. Žao mi je zbog toga jer izuzetno cijenim Slavoniju i cijelu regiju.

Naravno, volio bih kada bi ovo bila derbi-utakmica za ulazak u Europu, ali što je, tu je. Ima još dosta do kraja, puno toga se može promijeniti, pa se nadam da ćemo se i jedni i drugi uspjeti maknuti iz ove opasne zone.”

Svaki sljedeći susret je važan, ističe trener Vukovara.

“Svaka utakmica donosi psihološki pritisak, ali zato i jesu profesionalni nogometaši, jer se znaju nositi s tim. Trebaju znati izići na teren, uživati u onome što rade i uvijek, neovisno o ishodu, s terena izići dignute glave. Naš plan je jasan, pokušat ćemo na Opus Areni nešto osvojiti i još malo se udaljiti od Osječana. Svjesni smo što nas čeka, ali atmosfera u našoj svlačionici je odlična, imamo samopouzdanja, imamo i kvalitete…”

Bit će ovo treći susret ovih dviju momčadi u prvenstvu, na početku sezone završilo je visokom (4:0) pobjedom Osječana, dok je zadnji susret završio podjelom bodova (2:2).