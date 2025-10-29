Slaven Belupo bez problema do četvrtfinala Kupa

Podijeli :

NK Slaven Belupo

Koprivnički Slaven Belupo druga je momčad koja se plasirala u četvrtfinale ovosezonskog izdanja Hrvatskog nogometnog kupa pobijedivši na gostovanju u Bijelom Brdu domaći BSK sa 3-0 (1-0).

Andrija Filipović je doveo Slaven u vodstvo u 7. minuti, a za 2-0 je strijelac bio Josip Mitrović u 55. minuti. Konačnih 3-0 postavio je Moldavac Mihail Caimacov u trećoj minuti sučevog dodatka.

Drugoligaš iz predgrađa Osijeka nije bio inferioran, ali njegovi igrači nisu imali dovoljno koncentracije i preciznosti kad su se našli u prilikama za postizanje pogodaka.

U prvoj današnjoj utakmici osmine finala nogometaši Gorice su kao gosti pobijedili Rudeš s uvjerljivih 6-0 (3-0). Strijelci za velikogoričku momčad su bili Domagoj Pavičić (3), Ante Kavelj (34), Iker Pozo (41), Filip Čuić (55), Ognjen Bakić (80) i Medin Gashi (90+2).