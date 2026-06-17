Petar Sučić nakon poraza od Engleske: ‘Ne bih rekao da su oni bolji, primili smo dva gola iz prekida’

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl POLAND OUT! via Guliver Image

Hrvatska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske. Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova. Nakon susreta je izjavu dao Petar Sučić, jedan od najboljih pojedinaca susreta.

“Ne bih rekao da su oni bolji. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme, na kraju smo primili dva gola iz prekida. Igrali smo dobar nogomet, ali moramo bolje braniti prekide. Dva puta smo se vratili, ali nam je bilo teško nakon trećeg gola koji je prelomio utakmicu. Moramo ostati pozitivni, glavu gore. Neće biti lake ni ostale dvije utakmice. “

Od 1 sat u drugom dvoboju ove skupine u Torontu će igrati Gana i Panama.

Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu (23. lipnja u 19 sati po lokalnom vremenu), dok će u 3. kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.