Livaković se dotaknuo ponovljenog penala: ‘Ne znam koliko sam bio vani, to je promijenilo momentum’

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(AP Photo/Julio Cortez) via Guliver Image

Hrvatska je u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva izgubila s 4:2 od Engleske. Dva puta se Hrvatska vraćala iz zaostatka, ali na kraju je presudilo drugo poluvrijeme u kojem su Englezi bili znatno bolji te je više puta Dominik Livaković morao spašavati Hrvatsku od primanja golova. Upravo je najbolji pojedinac Hrvatske komentirao utakmicu.

“Četiri gola smo primili, dva puta smo se vraćali. Dalje nismo mogli. Trebamo se pripremiti za drugu utakmicu.”

Brzi pogodak odredio je susret?

“Na početku su nas iznenadili., slažem se.”

Branili ste odlično danas.

“Žao mi je tog penala. Ne znam koliko sam bio vani. To je okrenulo momentum. Malo sreće da je bilo i drugačije bi bilo.”

Kako ste reagirali nakon što ste saznali da se ponavlja penal?

“Ne mogu ja ništa kod toga. Trebao sam se koncentrirati na drugi penal.”

Od 1 sat u drugom dvoboju ove skupine u Torontu će igrati Gana i Panama.

Hrvatska će sljedeći susret igrati protiv Paname u Torontu 24. lipnja u 1 sat po hrvatskom vremenu (23. lipnja u 19 sati po lokalnom vremenu), dok će u 3. kolu protiv Gane igrati 27. lipnja u Philadelphiji u 23 sata po hrvatskom, odnosno 17 sati po lokalnom vremenu.