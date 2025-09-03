SKener: Liverpool je pobijedio Arsenal, ali ima li dovoljno širok kadar za naslov?

Podijeli :

Nedjeljna utakmica između Liverpoola i Arsenala na Anfieldu donijela je prvi pravi derbi u Premier ligi ove godine. U tijesnoj utakmici koja je mogla otići na obje strane na kraju je presudio fenomenalan slobodnjak Dominica Szoboszlaija s 25 metara. Iako je Liverpool slavio u derbiju, čini se da dugoročno imaju uži kadar od svojih rivala za naslov. Piše Rafael Spajić

Krenimo od dovođenja za obje ekipe. Redsi su prijelazni rok otvorili furiozno. Priključili su im se Miloš Kerkez iz Bournemoutha te dvojac iz Bayer Leverkusena, Florian Wirtz i Jeremie Frimpong.

Već su na samom početku pokrili dvije važne pozicije – lijevog i desnog beka. Lijevi bek im je bio deficitaran zbog odlaska Kostasa Tsimikasa u Romu te manjka povjerenja u Andrewa Robertsona dok je Trent Alexander-Arnold iz Liverpoola preselio u Real Madrid. Zamjena za njega je Frimpong iako su Redsi bolju igru pokazali sa Szboszlaijem na toj poziciji.

Što se tiče Wirtza, on im je bio želja broj jedan i pojačanje za vezni red. Nijemac je oduševio u Bayeru te često oduševljava u dresu Njemačke, no u Liverpoolu je u dosadašnje četiri utakmice imao bljeskove. Tek kad se utakmica malo otvori, Wirtz izgleda opasan za protivnike. Gledajući njegovu kvalitetu sigurno će pomoći Liverpoolu u novoj sezoni, a hoće li opravdati 136 milijuna eura, to još treba vidjeti.

Iz Bundeslige je došao i Hugo Ekitike koji se ipak brže prilagodio životu u Premier ligi. Prvijenac je zabio u Community Shieldu, a onda je i u prva dva kola tri puta tresao mrežu protivnika. Francuz je pokazao svoju klasu, ali mogao bi izgubiti svoju poziciju dolaskom Alexandera Isaka, o kojem ćemo nešto kasnije pisati.

U istom razdoblju za vrijeme kojeg su Redsi doveli ovaj trojac, Arsenal je riješio većinu svojih briga. Ekspresno je zamijenio Jorginha i Thomasa Parteya s Martinom Zubimendijem i Christianom Nørgaardom te je doveo i backup opciju za golmansku poziciju, Kepu Arrizabalagu.

Pred kraj azijske turneje riješio je i isčekivani transfer za napadača Viktora Gyökeresa, a tome je pridodao i mladog stopera Cristhiana Mosqueru koji je doveden za “siću” od 15 milijuna eura. Pojačali su se Topnici i na krilnim pozicijama gdje su u ranijoj fazi prijelaznog roka doveli i Nonija Maduekea.

Od spomenutih pojačanja najviše su na terenu bili Zubimendi, Gyokeres i Madueke dok je Mosquera upisao dobar debi na Anfieldu. Nova Arsenalova “šestica” oduševila je navijače smirenošću i organizacijom igre, osporavani Madueke pokazao je da dobro može zamijeniti Bukaya Saku na desnom krilu dok oko Gyökeresa još uvijek postoje sumnje. Švedski nogometaš je protiv Leedsa pokazao da zna zabiti gol, pogotovo kvalitetnim izvođenjem jedanaesteraca, no protiv Liverpoola je prikazao i svoje mane.

Leđima okrenut prema golu nije mogao protiv Virgila van Dijka i Ibrahime Konatea, a nije bio dobar ni kad je morao kombinirati sa svojim suigračima. Izliku može tražiti u manjku odrađenih priprema zbog bojkota u Sportingu, ali realnost je da Šveđaninu ionako ovi segmenti nisu forte. Koliko će Mikel Arteta moći igrati na njegove vrline i izbjegavati mane, još nije poznato.

Prelazimo sada u smiraj prijelaznog roka u kojem su oba kluba su imala što za reći. Veliko pojačanje za Arsenal stiglo je u vidu Eberechija Eze, bivšeg igrača Crystal Palacea koji je u dječačkoj karijeri bio i igrač Arsenala.

Topnici su ga na društvenim mrežama predstavili filmskim videom kojim su pokazali koliko je Ezeu značio povratak u sjeverni London. On je već u svojih prvih 20 minuta za Arsenal pokazao da će biti važna karika na lijevoj strani napada. Uz Ezea Arsenalu se priključio i Piero Hincapie koji bi trebao dodatno učvrstiti granitnu obranu Topnika.

Što se tiče Liverpoola, oni su prije dovođenja Isaka na “deadline day” doveli Giovannija Leonija iz Parme za 35 milijuna eura. Mladi talijanski stoper mogao bi biti važna karika, no vjerujemo kako se Arne Slot nada da to neće biti slučaj. Naime, njegov primarni stoperski par je Konate – Van Dijk, a tome se nadao pridružiti i Marca Guehija. Engleski reprezentativac na kraju nije prešao u Liverpool jer je Crystal Palace stopirao taj transfer.

Upravo taj neuspješan posao Liverpoola mogao bi biti ključan za nastavak sezone. Redsima ionako manjka stopera, trenutno imaju četvoricu zdravih. Jedan od njih je Joe Gomez, Englez koji se često ozljeđuje, a drugi je već spomenuti Leoni. Iako perspektivan, teško je za očekivati da će 18-godišnjak u svojoj prvoj sezoni uspjeti napraviti veću razliku u fizički zahtjevnoj Premier ligi.

Očito u Liverpoolu nisu smatrali da im je obrana toliko bitna kad su sav fokus stavili na dovođenje Isaka. Za švedskog reprezentativca izdvojili su rekordna 144 milijuna eura. Isak je svoju kvalitetu pokazao u Newcastleu te prije toga u Real Sociedadu. No, Šveđanin u Liverpool dolazi bez odigrane utakmice u sezoni i bez odrađenih priprema.

Dovođenje Isaka pojačat će konkurenciju u napadu koja je bila oskudnija odlascima Darwina Nuneza i Luisa Diaza te tragičnom smrću Dioga Jote. Bili su to važni igrači za Redse u prošloj sezoni koje je trebalo zamijeniti. Liverpool je to uspješno napravio, ali čini se da su ostavili druge dijelove terena nedovoljno pokrivene.

Tu se uz stoperske pozicije misli i na vezni red. Osim Wirtza, koji je više napadačka opcija, nisu doveli nijednog veznjaka. Ozljeda, koje lani nije bilo, “krivog” igrača mogla bi Liverpool baciti u neželjene probleme.

Liverpool je trenutno vodeća momčad lige i jedina ekipa koja je pobijedila u sva tri odigrana susreta, no nakon reprezentativne pauze se ulazi u zauzeti raspored sezone. Počinje Liga prvaka te će u razdoblju od 14. rujna do četvrtog listopada odigrati čak sedam utakmica.

Kvaliteta koju Liverpool ima u svom igračkom kadru je neosporna, ali osloniti se na to da ćete dvije sezone proći bez ozljeda glavnih igrača je opasan rizik. Arsenal je prijelazni rok odradio pametnije te je, unatoč porazu u derbiju, u boljoj poziciji za nastavak sezone.