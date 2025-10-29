Očekivano: Simon Rožman više nije trener Osijeka

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Nakon iza loših rezultata ovo je bila očekivana odluka

Simon Rožman (42) više nije trener Osijeka, objavio je hrvatski prvoligaš. “Simonu i cijelom njegovom stožeru ovim putem želimo zahvaliti na svemu što su pružili Klubu – ne samo znanje i iskustvo, nego i ljudske vrijednosti koje su svakodnevno pokazivali. Ostaje žal za boljim rezultatima, ali moramo gledati naprijed i nastaviti ovu borbu!

Svima želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere! Jednom Bijelo-plavi, uvijek Bijelo-plavi!”, stoji u objavi kluba na Facebooku.

Rožman je u ožujku 2025. godine preuzeo Osijek nakon smjene trenera Federica Coppitellija, Talijana kojem je presudio niz od šest utakmica u kojima je osvojio tek jedan bod. Rožman je u 23 utakmice s klubom iz Slavonije ostvario šest pobjeda, pet neriješenih rezultata i 12 poraza.