Simeone brutalno odgovorio Yamalu: ‘Idi igrati tenis!’

Xavi Bonilla/DeFodi Images via Guliver

Mladi talent Barcelone Lamine Yamal uoči uzvrata četvrtfinala Lige prvaka javno je prozvao taktiku Diega Simeonea, a argentinski trener nije mu ostao dužan.

Barcelona u utorak od 21 sat gostuje na Wandi Metropolitano kod Atletico Madrida u uzvratnom susretu četvrtfinala Lige prvaka. Prva utakmica završila je pobjedom Atletica 2:1.

Yamal se požalio da Simeone koristi više igrača kako bi ga neutralizirao.

“Vidjet ćemo hoće li mi Diego Simeone učiniti uslugu i ostaviti me jedan na jedan s nekim njegovim igračem. Iskreno se nadam da hoće.”

Dobio je odgovor u prepoznatljivom Simeonovom stilu:

“Ako želi igrati jedan na jedan, može slobodno otići igrati tenis”, poručio je trener Atletica pa dodao:

“Znamo što nam je potrebno i igrat ćemo na način koji će nam osigurati prolazak dalje. Protivnika jako dobro poznajemo, svjesni smo njihovih kvaliteta, ali i naš cilj je jasan – prolazak u sljedeću fazu.”