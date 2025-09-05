Sigur strijelac u pobjedi Kanade nad Rumunjskom

Podijeli :

xTomazxJr/Pximagesx via Guliver

Kanadska nogometna reprezentacija uvjerljivo je otvorila rujanske pripreme, pobijedivši Rumunjsku s 3:0 u prijateljskoj utakmici odigranoj na Nacionalnoj areni u Bukureštu. Kanađani su poveli već u 11. minuti pogotkom Jonathana Davida, koji je glavom zatresao mrežu nakon preciznog ubačaja iz slobodnog udarca što ga je izveo Ali Ahmed. Bio je to njegov 37. pogodak za reprezentaciju, čime je dodatno učvrstio svoj status najboljeg strijelca u povijesti Kanade.

Samo deset minuta kasnije, Ahmed se i sam upisao među strijelce. Iskoristio je nesmotrenost domaćeg vratara Horațiua Moldovana, oduzeo mu loptu ispred gola i mirno zabio svoj prvijenac u reprezentativnom dresu. Kanađani su tijekom nastavka sigurno čuvali prednost, a vratar Maxime Crépeau iz Portland Timbersa posebno se istaknuo u 69. minuti odličnom obranom.

Konačni rezultat 3:0 postavio je Niko Sigur u 77. minuti preciznim udarcem iz prve nakon lijepog duplog pasa. Sigur, koji je rođen u Vancouveru u obitelji kanadskih Hrvata, od 2021. je član Hajduka. Za splitski klub odigrao je 85 utakmica, uglavnom na pozicijama desnog beka i veznog, uz učinak od četiri gola i dvije asistencije. U aktualnoj sezoni nastupio je u sedam od osam utakmica, a u tri je bio član početne postave.

Veliku pozornost izazvala je njegova prošlogodišnja odluka da seniorski dres ipak odjene za Kanadu, iako je istovremeno imao poziv hrvatske U-21 reprezentacije i kanadske A vrste. Tog ljeta je igrao za mladu reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu, a dobrim nastupima u Hajduku zaradio je i pretpoziv Zlatka Dalića za seniorski Euro u Njemačkoj.