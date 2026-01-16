Vukovar definitivno napušta Vinkovce i seli u Osijek, evo kada će debitirati na Gradskom vrtu

Podijeli :

Daniel Trzepacz PressFocus via Guliver

Krajem studenoga u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održana je redovna sjednica Izvršnog odbora HNS-a, na kojoj je, među ostalim, prihvaćen novi Pravilnik o licenciranju i financijskoj održivosti klubova.

Njime je uvedena mogućnost da klubovi u postupku licenciranja prijave stadion udaljen do 50 kilometara od sjedišta kluba. Ta odluka posebno ide u prilog HNK-u Vukovar 1991, koji već dulje vrijeme planira preseljenje na osječki stadion Gradski vrt.

Prema dostupnim informacijama, preseljenje Vukovara iz Vinkovaca u Osijek praktički je dogovoreno i smatra se 99 posto riješenim. Preostaju još završne inspekcije, nakon kojih bi momčad trenera Silvija Čabraje trebala dobiti znatno bolje uvjete za rad i odigravanje utakmica. U prve dvije utakmice 2026. godine Vukovar će biti domaćin na Maksimiru, protiv Lokomotive 24. siječnja i Dinama 2. veljače, dok bi dolaskom Istre 7. veljače trebao upisati premijerni nastup na Gradskom vrtu.

Od ulaska u SuperSport HNL Vukovar je domaće susrete igrao na stadionu u Vinkovcima, gdje inače nastupa Cibalia, član SuperSport 1. NL. U javnosti su se tada pojavile informacije da bi najam vinkovačkog stadiona mogao koštati i do milijun eura po sezoni, pri čemu su se spominjali iznosi od 800 do 900 tisuća eura, ponajviše zbog dugogodišnjeg neulaganja u infrastrukturu.

Takve tvrdnje odbacio je predsjednik Cibalije Damir Mustapić, koji je sredinom prosinca istaknuo da su te brojke netočne. Naglasio je da Vukovar stadion plaća 15 tisuća eura po utakmici, što za 18 domaćih susreta iznosi ukupno 270 tisuća eura. Dodao je kako su Vukovarci uredili VAR sobu, dok u reflektore nisu ulagali jer je HNS procijenio da zadovoljavaju potrebne standarde. Prema njegovoj procjeni, ukupni trošak sezone u Vinkovcima iznosio je oko 350 tisuća eura.

Unatoč tome, stanje terena u Vinkovcima često je bilo predmet kritika, a nezadovoljstvo je kulminiralo nakon utakmice protiv Dinama, kada su se zbog lošeg travnjaka ozlijedila trojica igrača Modrih. Vukovar je uoči sezone morao obaviti niz radova kako bi stadion ispunio minimalne uvjete za igranje SHNL-a, a dodatne tenzije izazvalo je i to što klub nije imao pravo koristiti domaću svlačionicu, što je bilo na zahtjev navijačke skupine Ultrasi.

Sve to dovelo je do narušenih odnosa između Vukovara i Cibalije, a u vukovarskom klubu o preseljenju u Osijek razmišljali su još nakon plasmana u SuperSport HNL u lipnju 2025. godine. Tada to nije bilo moguće zbog pravila HNS-a, prema kojima je maksimalna udaljenost domaćeg stadiona od sjedišta kluba iznosila 30 kilometara. Promjenom pravilnika ta je granica povećana, a Gradski vrt, udaljen oko 35 kilometara, postao je prihvatljiva opcija.

Osijek je, prema svemu sudeći, otvoreno prihvatio ideju da ugosti još jednog prvoligaša, a financijski uvjeti znatno su povoljniji za Vukovar. Spominje se da bi klub za korištenje cijelog kompleksa do kraja sezone gradu Osijeku platio oko 100 tisuća eura. Osim financijske uštede, Čabrajina momčad u Osijeku bi imala na raspolaganju pomoćne terene i sve svlačionice, što ovu opciju čini znatno kvalitetnijom u odnosu na dosadašnje rješenje u Vinkovcima.