Vrag je odnio šalu u Rijeci: Mišković krenuo po napadača iz SHNL-a?!

Klub je trenutno predzadnji na ljestvici SuperSport HNL-a, 12 bodova iza vodećeg Dinama, a već je smijenio jednog trenera.

Amerikanci u posljednji tren odustali od kupnje Rijeke Mišković samo za SK: Da imam ono što imaju Hajduk i Dinamo svaku sezonu bili bismo 20 bodova ispred

Predsjednik Damir Mišković fokusirao se na napadača i, kako doznaje tportal, stupio u kontakt s direktorom Varaždina Tonijem Dalićem oko Marka Dabre. Varaždin ne bi imao ništa protiv njegova odlaska, a odluka je sada na igraču. S obzirom na to da Dabri na zimu istječe ugovor i nije u planovima Nikole Šafarića, mogao bi otići za simboličnu odštetu ili čak kao slobodan igrač.

Dabro, koji je u Varaždin stigao u veljači prošle godine, nije se snašao prema očekivanjima. U 59 nastupa zabio je osam golova, od čega dva ove sezone, a ispred njega je sada Ivan Mamut. Zbog toga se čini vrlo izglednim da će 28-godišnji napadač na zimu promijeniti klub.