Amerikanci u posljednji tren odustali od kupnje Rijeke

INPHO/RyanxByrnex via Guliver

Damir Mišković izgleda neće još prodati Rijeku.

Grupacija Black Knight Football club u vlasništvu američkog milijardera Billa Foleyja u posljednji je trenutak odustala od kupnje aktualnog prvaka Hrvatske. Mjesecima je američki fond radio dubinsku analizu Rijeke, u nekim se trenucima praktički ponašao kao da je preuzeo klub, ali na kraju je sve palo u vodu – pišu Sportske novosti.

Amerikanci su mjesecima skenirali i češljali Rijekine papire, prijašnja skeniranja su trajala od dva do tri tjedna, tako da je sve upućivalo na to da se radi o ozbiljnom kupcu.

Potvrda da je veliki posao pred realizacijom bio je dolazak napadača Daniela Williama Kwabena Adu-Adjeija, 20-godišnjeg Engleza iz Bournemoutha, jednog od brojnih klubova čiji je vlasnik ili suvlasnik Foley, ali onda ništa.

I Mišković je u intervjuu za Novi list govorio o prodaji Rijeke i rekao da nije dobio službenu ponudu.

“Ne mogu na to pitanje odgovoriti s “je” ili “nije”. Jer, po petstoti put, niti sam dobio pismenu ponudu, niti sam dobio pismenu odbijenicu. Dok ne dobijem konkretnu pismenu ponudu, sve te glasine koje čujete i o kojima čitate su samo to.

Ništa drugo nego glasine. Mediji skupljaju klikove, a vi se bez veze živcirate. Ako klub bude prodan, nitko to neće znati prije mene i nitko vam to neće reći prije mene.”