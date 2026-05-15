Varaždin osigurao Europu i izbacio Vukovar iz lige

U 35. kolu SuperSport HNL-a Vukovar 1991 je u Gradskom vrtu dočekao Varaždin. Bila je to važna utakmica za obje ekipe jer je Vukovaru trebala pobjeda kako bi zadržali nadu za ostanak dok je Varaždinu trebao bod za sigurni plasman u kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Na kraju je do pobjede od 2:0 došao Varaždin koji je osigurao Europu i Vukovara poslao u Prvu nogometnu ligu.

Prvo poluvrijeme pružilo je zanimljive situacije jer je Vukovaru čak dva puta poništen pogodak. U 21. minuti je Lovri Banovcu poništen gol zbog igranja rukom da bi istom igraču zbog istog razloga suci poništili gol i u 41. minuti.

Te, nazovimo ih, propuštene prilike kaznile su Vukovar u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je David Puclin pogodio za vodstvo Varaždina.

U drugom poluvremenu Varaždin je golom Stipe Jurića došao do pobjede od 2:0 te je tako osigurao nastup u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Vukovar je ovim porazom matematički ispao iz borbe za ostanak u SHNL-u. Kolo prije kraja za Osijekom zaostaju četiri boda te su tako osigurali plasman u Prvu nogometnu ligu, drugi rang hrvatskog nogometa.

Njihovo mjesto u SHNL-u trebao bi zauzeti Rudeš koji drži vodeće mjesto Prve NL s 59 bodova.