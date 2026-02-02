Valinčić se vratio nakon tri mjeseca pa poručio: ‘Idemo zgaziti sve’

Dinamo je na Maksimiru svladao Vukovar 3:1 u sklopu 20. kola SuperSport HNL-a.
Komentar utakmice?
“Kao prvo, mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu, da smo je od prve do zadnje minute kontrolirali. Igrali smo dobro, imali smo svoj određeni tempo. Mislim da smo danas odigrali u kontinuitetu 90 minuta dobro i mislim da smo mogli zabiti još koji gol.”
Rezultat zvuči premalo s obzirom na prilike.
“Pa da, dobro su svi ušli na kraju, zamjene su napravili isto svoje, tako da svim dečkima stvarno sve pohvale.”
Dinamo sada ima sedam bodova više od Hajduka.
“Pa dobro, nećemo još gledati tablicu. Tablica se gleda na kraju, idemo sada, sve do kraja sezone, zgaziti sve i to je to.”
Kako je izgledao vaš put od Vukovara do Vukovara?
“Da, evo, prošlo je dosta, već tri mjeseca, tako da sigurno sam jako sretan i nadam se da će me samo zdravlje poslužiti. Fenomenalno sam se osjećao na terenu.”
Slijedi Rijeka.
“Pobijediti. Nećemo se nikoga bojati, idemo to zgaziti kao što sam rekao i to je to.”
