Valinčić se vratio nakon tri mjeseca pa poručio: ‘Idemo zgaziti sve’

Junak utakmice bio je Dion Drena Beljo s dva pogotka, koje je postigao u 42. i 84. minuti, dok je treći gol za Plave dodao Monsef Bakrar u 68. minuti. Jedini strijelac za goste bio je Lovro Banovec u 74. minuti.

Ovom pobjedom momčad Marija Kovačevića stigla je do 44 boda i povećala prednost ispred drugoplasiranog Hajduka na sedam bodova, nakon što su Splićani ranije poraženi od Gorice.

Sjajni Beljo, razigrani Dinamo pobjegao Hajduku na plus 7 Kovačević: Jagušić? Ne bih komentirao, ali sad nam treba još jedan vezni igrač!

Posebnu pažnju privukao je povratak Morisa Valinčića, koji je u svom prvom nastupu nakon ozljede odigrao 85 minuta.

Desni bek bio je standardan cijele sezone sve do kraja listopada, kada je zbog teške ozljede gležnja morao napustiti teren na poluvremenu utakmice protiv Vukovara u Vinkovcima. Nakon susreta dao je izjavu za klupsku televiziju.