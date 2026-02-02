Kovačević: Jagušić? Ne bih komentirao, ali sad nam treba još jedan vezni igrač!

Podijeli :

Trener Dinama Mario Kovačević bio je zadovoljan nakon pobjede 3:1 protiv Vukovara 1991, iako priznaje da je pogodak gostiju nakratko unio neizvjesnost.

“Zaslužena pobjeda. Bili smo dobri, a ovo nam je bila četvrta utakmica u 11 dana. Znam da ti unaprijed upisani bodovi ponekad mogu biti teret i nije lako igrati u takvom ritmu, zato mi je žao primljenog gola. Mogli smo zabiti još koji, ali bili smo dominantni i ni u jednom trenutku pobjeda nije bila upitna“, rekao je Kovačević.

Dinamo sada ima sedam bodova prednosti pred Hajdukom, no trener Modrih ne želi gledati u tablicu.

„Sretan sam kad pobjeđujemo u kontinuitetu, ali ne razmišljam o toj razlici. Važno mi je samo da ovako nastavimo i da budemo još bolji.“

Dotaknuo se i promjena u svlačionici:

“Ima odlazaka i dolazaka, još radimo na tome. Možda stigne još jedan ili dva igrača, iako već sada imamo dobar kadar.“

O mogućem dolasku Jagušića nije želio konkretno:

“To je pitanje za sportskog direktora, ali jasno je da bi nam dobro došao još jedan vezni igrač.“

Posebno je pohvalio Antu Belju, koji je postigao dva pogotka:

“Od njega sam to i očekivao. Zabijao je i na jesen, a znam da nije lako doći u novu momčad i odmah se prilagoditi. Od priprema ga gledam nasmijanog i u dobroj formi, a uvjeren sam da će biti još bolji.“

Osvrnuo se i na povratak Valinčića te debi Dominika Livakovića:

“Valinčića smo dugo čekali i bilo nas je malo strah kako će izgledati, ali odradio je tih 80 minuta jako dobro. Livaković? Jako sam sretan što ga imamo. Vidjeli ste onu obranu u prvom poluvremenu – iznimno nam je važan i u svlačionici i na terenu. To je igrač koji je osvojio puno trofeja i velika nam je pomoć.“