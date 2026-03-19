U Zagreb je došao iz Barcelone: ‘Olmo mi je preporučio dolazak u Dinamo, govorio je jako lijepo o klubu’

Sergi Domínguez prošlog je ljeta došao u Dinamo Zagreb nakon što je bio među mladim igračima kojima je Hansi Flick davao priliku tijekom svoje prve uspješne sezone u Barceloni.

Mladi katalonski branič u razgovoru sa Spain Country Managerom Oliverom Domínguezom za Flashscore osvrnuo se na svoju sezonu u Hrvatskoj te kratko, ali intenzivno razdoblje provedeno uz prvu momčad Barcelone.

Kako su prošli tvoji prvi mjeseci u Dinamu?

„Stvarno dobro, iskreno. Igram gotovo svaku minutu i uživam u nogometu.“

Kako je došlo do tvog dolaska u Dinamo prošlog ljeta? Jesi li mogao ostati u Barceloni?

„Iskreno, već sam znao da ću napustiti Barcelonu, bilo na posudbu ili trajno. Bio sam otvoren za opcije. Pitali su me bih li bio zainteresiran za dolazak u Dinamo i činilo se kao dobra prilika. Sve se riješilo jako brzo, u otprilike četiri dana bilo je gotovo.“

Što si zatekao u Hrvatskoj, koja je glavna razlika?

„Rekao bih intenzitet u duelima. Igrači ovdje nisu tehnički toliko kvalitetni kao u Španjolskoj, ali je intenzitet u duelima veći i na to se moraš prilagoditi.“

Dani Olmo također je igrao u Dinamu. Što to privlači mlade španjolske igrače u hrvatski nogomet?

„Mislim da je to dobra liga, malo ispod najjačih liga, ali to zapravo mladim igračima daje priliku za minute i razvoj. To je odlično mjesto za prilike.“

Je li ti Dani Olmo dao kakav savjet prije dolaska?

„Da, pitao sam ga jer mi je blizak i već je igrao ovdje. Preporučio mi je dolazak, rekao je da je to dobra liga za razvoj i da razina raste. Govorio je jako lijepo o klubu i ligi.“

Kako je bilo raditi s Hansijem Flickom prošle godine?

„Stvarno dobro. On je vrlo pristupačan trener koji ti puno pomaže u razvoju. Uvijek je uključen s igračima. Uvijek sam imao osjećaj da mogu otvoreno razgovarati s njim ili bilo kim iz njegovog stožera. Imam jako lijepe uspomene na njega.“

S obzirom na Laportinu pobjedu na izborima, čini se da će Flick produžiti ugovor. Je li on idealan trener za projekt?

„Da, već je prošle sezone pokazao da je odličan trener za Barcelonu. Jako je dobra vijest što ostaje i može puno pomoći momčadi koja je još uvijek mlada.“

Kako je trenirati s igračima poput Pedrija, Raphinhe ili Laminea Yamala?

„Kad si dio toga, navikneš se, ali iskreno, rade nevjerojatne stvari. Lamine me nije toliko iznenadio jer ga dobro poznajem, ali oni redovito rade nevjerojatne poteze. To te tjera da individualno radiš više, da se poboljšaš kako bi mogao pratiti takve igrače i momčad.“

Koji te igrač najviše iznenadio?

„Uvijek kažem Frenkie (De Jong). Gledati ga na treningu je nevjerojatno. Radi sve dobro: napad, obrana, šut, obje noge, dodavanje… Nevjerojatno je vidjeti tako kompletnog igrača.“

Flickova Barcelona poznata je po preokretima. Kako je momčad doživljavala takve situacije?

„Možda ne na početku, ali prema kraju sezone bili smo sigurni da ćemo, ako loše počnemo ili zaostajemo, na kraju okrenuti rezultat. Postojalo je to samopouzdanje. Igrao sam u posljednjem Clasicu protiv Reala, počeli smo s 0:2 i znali smo da ćemo se vratiti – i jesmo. Momčad je mogla loše početi, ali uvijek je postojao osjećaj da ćemo pobijediti svaku utakmicu i tako smo ostvarili puno pobjeda.“

Kako pamtiš svoj ligaški debi u pobjedi 7:0 protiv Valladolida?

„U početku si toliko uzbuđen da ni ne razmišljaš, ne sjećam se točno što sam osjećao u tom trenutku, ali kasnije je osjećaj bio nevjerojatan. Zamislite debitirati za najbolji klub na svijetu, svoj klub iz djetinjstva, nakon toliko godina u omladinskom pogonu. Bilo je nevjerojatno.“

Kako si doživio svoj prvi nastup od prve minute na La Ceramici u pobjedi 1:5?

„Tog dana su nam nakon ručka rekli sastav i bio sam jako iznenađen. Nije to bila utakmica u kojoj sam očekivao da ću početi. Na La Ceramici, protiv Villarreala, jednoj od najtežih utakmica u La Ligi. Ali kad utakmica počne, zaboraviš sve i želiš samo igrati svoju igru, bez obzira na protivnika. Iskreno, bila je to jako dobra utakmica.“

Mnogi misle da si otpisan nakon poraza u Pamploni, što ti misliš?

„Bilo je to još jako rano u sezoni, pa ne želim misliti da je to razlog što nisam više igrao. Ni tada to nisam tako doživio. Nije bilo dobro, bio je to težak poraz. Nikad ne želiš izgubiti, pogotovo s klubom za koji navijaš od malih nogu. Ali tada se nisam time opterećivao, bio je tek rujan, sezona je bila duga. Treba učiti, nastaviti raditi i ne odustajati.“

Kako je bilo igrati Ligu prvaka u Srbiji protiv Crvene zvezde?

„To mi je bila druga utakmica u Ligi prvaka, nakon debija u Monacu. Sjećam se da je bilo jako hladno i stalno smo se zagrijavali. ‘Cuba’ (Cubarsí) je dobio posjekotinu pa sam morao brzo ući.

Stadion je bio nevjerojatan, atmosfera fantastična. Bio je pun i svi su stajali, činilo se kao da ima još više ljudi. Stvarno sam uživao u toj atmosferi.“

Pretpostavljam da u Hrvatskoj nije ništa drugačije?

„Ne, nimalo, atmosfera je ovdje jednako dobra ili čak bolja. Ljudi u Hrvatskoj su jako strastveni, puno pjevaju i navijaju. U Dinamu imamo fantastične navijače koji uvijek daju sve za momčad. Uživanje je igrati u takvoj atmosferi.“

U Dinamu je i još jedan Španjolac, Raul Torrente. Je li ti pomogao u prilagodbi?

„Ne, ali samo iz jednog razloga. Kad sam potpisao, on se oporavljao od ozljede križnih ligamenata u Španjolskoj. Povremeno je dolazio, ali većinom je bio tamo na rehabilitaciji i tek se nedavno priključio momčadi. No poznajući ga, siguran sam da bi mi pomogao bez razmišljanja.“

Kakva su očekivanja u Hrvatskoj za reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu?

„To je reprezentacija koja je bila druga i treća na posljednja dva Svjetska prvenstva, pa se očekuje prolazak skupine i vidjet ćemo dokle mogu. To je jaka momčad, ali ja se više fokusiram na Španjolsku i vjerujem da možemo napraviti nešto veliko. No ovdje ljudi vjeruju u svoju reprezentaciju.“

Ti si proizvod La Masije, kakve uspomene imaš?

„Imam prekrasne uspomene. Obožavao sam to. Igrali smo turnire po cijelom svijetu, primjerice u Dubaiju, što rijetko koje dijete od 12 godina doživi. Također, život u La Masiji bio je poseban jer praktički živiš s prijateljima i igraš nogomet sa 16 godina. Bilo je fantastično.“

Što uče mlade igrače u La Masiji?

„Nogometno, uče nas razumjeti igru i donositi odluke, a ne samo slijediti upute. Daju nam alate da sami čitamo utakmicu. Kao osobe, uče nas biti dobri ljudi, raditi naporno i iskoristiti prilike jer nikad ne znaš kada ti je zadnja utakmica.“

Može li Barcelona osvojiti Ligu prvaka ove sezone?

„Da, apsolutno. Poznajem većinu igrača i znam za što su sposobni. Siguran sam da ova momčad može pobijediti svakoga i osvojiti Ligu prvaka, kao i La Ligu.“

Mogu li se tvoji bivši suigrači poput Marca Bernala ili Marca Casada ustaliti u prvoj momčadi?

„Naravno. Kvalitetni su i pokazali su da mogu igrati i puno pridonijeti. Bernal je već počeo dobivati prilike i bio je jako dobar. Mislim da može biti važan igrač sada i u budućnosti.“

S kojim si igračem iz Barcelone najbliži?

„Marc Bernal. Dobro se poznajemo i često se čujemo.“

Koji su tvoji ciljevi do kraja sezone?

„Osobno, želim nastaviti igrati kao i do sada i uživati u nogometu. Jako sam zadovoljan sezonom. Kao momčad, cilj nam je osvojiti ligu, a voljeli bismo i kup, ali prvenstvo je prioritet.“

Vidiš li povratak u Barcelonu u budućnosti?

„Iskreno, teško. San postoji i volio bih, to je moj klub, ali trenutno se čini komplicirano. U svakom slučaju, sada sam jako sretan ovdje.“