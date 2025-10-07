Oglasila se Sudačka komisija, evo kako komentiraju poništeni gol Lokomotive protiv Dinama

Podijeli :

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 9. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 – HAJDUK (23. minuta); gruba igra

U trenutku dok je igrač gostujuće momčadi br. 21 pokušavao glavom udariti loptu, igrač domaće momčadi br. 13 je ispružio desnu nogu, otvorenim đonom s kramponima, te snažno udario glavu suparničkog igrača. Iako je potonji lagano dodirnuo loptu prije udarca, nedostatak kontrole, intenzitet, sila i ugrožavanje suparnika tehnički su kriteriji za isključenje.

U potpunosti podržavamo VAR intervenciju, kao i konačnu odluku o isključenju igrača.

Situacija br. 2: SLAVEN BELUPO – OSIJEK (71. minuta); druga opomena

Nakon što je dobio prvi žuti karton u 69. minuti zbog preoštrog starta (upotreba ruke kao alata), napadač domaće momčadi br. 90 ponovno je opomenut u 71. minuti zbog sličnog prekršaja. Tijekom duela s obrambenim igračem gostujuće momčadi napravio je jasan, nepromišljen pokret laktom te je udario lice suparničkog igrača.

U potpunosti prihvaćamo konačnu odluku (crveni karton), koja naglašava našu trajnu predanost zaštite sigurnosti igrača, posebno u pogledu udaraca rukama prema licu igrača.

Situacija br. 3: LOKOMOTIVA – DINAMO (43. minuta); prekršaj u napadačkoj fazi (APP)

Tijekom napada domaće momčadi, počinjen je prekršaj nad obrambenim igračem gostujuće momčadi. Domaća momčad ostvarila je posjed lopte nakon prekršaja blizu kaznenog prostora gostujuće momčadi i, nakon brojnih dodavanja, postigla pogodak.

Budući da je start nad obrambenim igračem trebao biti kažnjen prekršajem, a domaća momčad ostala u posjedu lopte, VAR protokol zahtijeva od suca da analizira situaciju kako bi u potpunosti pregledao fazu napada.

Nakon ispravne VAR intervencije sudac je promijenio inicijalnu odluku (pogodak) i ispravno dosudio prekršaj za obrambenu momčad.

Prihvaćamo odluku suca (prekršaj za gostujuću momčad) jer obrambena momčad niti u jednom trenutku nije imala nesmetanu kontrolu nad loptom budući da su braniči cijelo vrijeme bili pod pritiskom protivničkih napadača zbog čega se to smatra istim APP-om.

Situacija br. 4: LOKOMOTIVA – DINAMO (57. minuta); kazneni udarac

Tijekom duela u kaznenom prostoru između gostujućeg vratara i domaćeg napadača br. 10, vratar, koji je malo zakasnio, startao je na napadačev gležanj bez dodirivanja lopte.

Sudac, iako dobro pozicioniran, nije dosudio kazneni udarac te ga je VAR je zvao da pregleda situaciju zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Nakon pregleda situacije sudac je utvrdio prekršaj vratara i odlučio dosuditi kazneni udarac za domaću momčad.

Potvrđujemo VAR intervenciju i konačnu odluku o dosuđivanju kaznenog udarca, ali sudac je također trebao i opomenuti vratara zbog preoštrog starta, prenosi HNS.