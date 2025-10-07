Hajdukov debitant potpisao novi ugovor s Bijelima

Luka Hodak potpisao je na ljeto 2024. ugovor do 2027. godine s opcijom produljenja za još jednu godinu, a sada je dodatno produžio svoju suradnju i potvrdio vrijednost klubu u kojem je prošao sve uzrasne kategorije.

Talentirani 19-godišnji desni bek Luka Hodak s Hajdukom je u ponedjeljak potpisao novi ugovor koji ga veže za klub do ljeta 2029.

Hodak je u subotu u Vinkovcima debitirao za prvu momčad protiv Vukovara 1991. U igru je ušao u 72. minuti umjesto Frana Karačića i odmah ostavio vrlo dobar dojam u debiju.

Na Poljud je stigao 2015. godine, nakon što je prve nogometne korake napravio u Mosoru iz Žrnovnice.

Prošle sezone Luka Hodak odigrao je 30 utakmica u svim natjecanjima za juniorsku momčad Hajduka, koja je završila na trećem mjestu u prvenstvu i izgubila finale Kupa od Lokomotive nakon raspucavanja jedanaesteraca.

Redoviti je mladi reprezentativac Hrvatske. Od studenog 2023. igra za U-19 reprezentaciju, upisavši dosad 22 nastupa.

Proteklog ljeta priključen je prvoj momčadi na ljetnim pripremama i odigrao tri prijateljska susreta, protiv Radomlja i dva protiv Posušja. Unatoč ponudama za posudbe unutar SHNL-a i interesu klubova iz Francuske i Nizozemske, odlučio je ostati u Hajduku, a sada je potpisao i novi ugovor, prenosi Index.

