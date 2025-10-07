Hajdukov debitant potpisao novi ugovor s Bijelima

Talentirani 19-godišnji desni bek Luka Hodak s Hajdukom je u ponedjeljak potpisao novi ugovor koji ga veže za klub do ljeta 2029.

Hodak je u subotu u Vinkovcima debitirao za prvu momčad protiv Vukovara 1991. U igru je ušao u 72. minuti umjesto Frana Karačića i odmah ostavio vrlo dobar dojam u debiju.

Na Poljud je stigao 2015. godine, nakon što je prve nogometne korake napravio u Mosoru iz Žrnovnice.